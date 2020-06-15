В Индии озеро окрасилось в розовый цвет

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15 июня 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

В индийском штате Махараштра вода в озере Лонар окрасилась в розовый цвет. Ученые устанавливают причины явления.

Причинами неординарной смены цвета воды может стать увеличение количества красных водорослей или уровня содержания соли в воде, а также сразу оба фактора.

"Озеро в 2020 году подсохло и обмелело, возросла соленость воды. Также в несколько лабораторий отправлены для изучения образцы красных водорослей", отметил геолог Гаджанан Харат. Специалист добавил, что только после изучения учеными образцов можно будет говорить о точной причине изменения цвета озера.