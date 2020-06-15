Турция нанесла бомбовый удар по северу Ирака

Турецкая авиация провела бомбардировку на севере Ирака. Анкара начала операцию «Коготь орла». Об этом сообщило минобороны Турции.
Удары были нанесены по Синджару, Караджаку, Кандиле, Запе, Гаре, Аваине и Хакуре. Все они находятся на севере Ирака. В ходе операции была уничтожена 81 цель.
«Турецкая армия нанесла серьезный удар по присутствию РПК на севере Ирака, сделав при этом все возможное для минимизации ущерба мирному населению соседней страны», — пояснило минобороны Турции.
РПК — это аббревиатура Рабочей партии Курдистана. Официальная Анкара признает ее террористической. Базы РПК находятся как раз на севере Ирака.
В последнее время Турция усилила свое военное присутвие. Интересы Анкары завязаны в Ливии, Сирии. Теперь еще турецкие ВВС начали бомбардировку курдов.