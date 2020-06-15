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Турция нанесла бомбовый удар по северу Ирака

, 16:43 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Минобороны Турции

Турция нанесла бомбовый удар по северу Ирака
глава минобороны Турции Хулуси Акар на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Турецкая авиация провела бомбардировку на севере Ирака. Анкара начала операцию «Коготь орла». Об этом сообщило минобороны Турции.

Удары были нанесены по Синджару, Караджаку, Кандиле, Запе, Гаре, Аваине и Хакуре. Все они находятся на севере Ирака. В ходе операции была уничтожена 81 цель.

«Турецкая армия нанесла серьезный удар по присутствию РПК на севере Ирака, сделав при этом все возможное для минимизации ущерба мирному населению соседней страны», — пояснило минобороны Турции.

РПК — это аббревиатура Рабочей партии Курдистана. Официальная Анкара признает ее террористической. Базы РПК находятся как раз на севере Ирака.

В последнее время Турция усилила свое военное присутвие. Интересы Анкары завязаны в Ливии, Сирии. Теперь еще турецкие ВВС начали бомбардировку курдов.

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