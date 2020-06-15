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Третья мировая может начаться в Азиатско-тихоокеанском регионе

, 15:15 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

Третья мировая может начаться в Азиатско-тихоокеанском регионе
Фото: соцсети

Пентагон впервые за много лет развернул три авианосных ударных группы в Тихом океане. Пекин рассматривает это действие как угрозу для своих войск. С учетом эскалации напряженности в отношениях между Индией и Китаем, можно делать вывод, что в Азиатско-тихоокеанском регионе велика опасность возгорания крупномасштабного военного конфликта.

Впервые за последние десятилетия ВМС США направили одновременно три корабельные авианосные ударные группы (КАУГ) в Тихий океан. Этот шаг уже не похож на просто демонстрацию силы, направленную против Пекина. Аналогии в стратегических решениях Пентагона долго искать не нужно. Дело в том, что в 2003 году в войне против Ирака США также задействовали три авианосные ударные группы.

Расположение этих групп выглядит как развертывание Военно-морских сил для боевых действий с глубоким эшелонированием. Две КАУГ, возглавляемые авианосцами USS Ronald Reagan и USS Theodore Roosevelt, занимают передовую стратегическую линию в западной части Тихого океана, в то время как третья КАУГ, возглавляемая USS Nimitz, похоже составляет резерв и находится восточнее линии разграничения дат. Каждая из этих групп включает авианосец с полком (крылом) истребителей-бомбардировщиков на борту, несколько один -два ракетных крейсера, несколько эсминцев (также вооруженных ракетами), одну две атомных подводных лодки и корабли обеспечения и обслуживания. Авиакрылья (полки) состоят из двух ударных эскадрилий F-18, подразделения беспилотных ЛА, эскадрилий разведки и обеспечения.

Это самодостаточное высшее военно-морское соединение способное самостоятельно решать многосложные боевые задачи. А в настоящее время (напоминаем) в районе ответственности 7-го флота ВМС США находится три КАУГ. Более того, еще в прошлом месяце была развернута в Тихом океане передовая линия атомных подводных лодок ВМС США, их количество и места нахождения не известны.

Показательно, что Пентагон задействовал авианосец USS Theodore Roosevelt в военной игре, несмотря на недавнюю вспышку эпидемии Covid-19 на его борту. Другой авианосец USS Ronald Reagan и сопровождающая его группа кораблей находились в Японии. Перед выходом в океан, эта КАУГ загрузила в трюмы около 1000 т боеприпасов.

Пекин считает, что данное усиление 7-го флота – это в первую очередь угроза китайским войскам, развернутым на островах Парасель и Спратли в Южно-Китайское море. На официальном англоязычном веб-сайте Народно-освободительной армии КНР появилось сообщение, что Пекин может проводить учения с демонстрацией огневой мощи, в ответ на действия ВМС США.

Стоит отметить, что ВМС США выбрали благоприятный момент для своих действий. Недавний пограничный конфликт между Китаем и Индией чуть было не перерос в горячую стадию. Кстати, в противостоянии с КНР Вашингтон рассматривает Индию как своего военного союзника. А Пекин, в свою очередь, поддерживает тесные отношения с Пакистаном, являющимся экзистенциальным врагом Индии. Все вышеперечисленные страны входят в так называемый «Ядерный клуб». Таким образом, под угрозой большой войны оказывается огромная часть Азии и Тихоокеанского региона с населением около 4 млрд, составляющим более половины от общей численности человечества. Кстати, если верить официальной статистике, Вторая мировая война охватила 57 стран, с населением 1,7 млрд, правда, тогда это было примерно 2/3 от общей численности человечества.

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