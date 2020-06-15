США исключают возможность продления Договора СНВ-3

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15 июня 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Через год заканчивается срок договора СНВ-3. Администрация Трампа пытается донести до Кремля, что будущее договора между Москвой и Вашингтоном зависит не только от Москвы, но и от того, какую позицию будет занимать Китай. Американцы ждут, что Россия уговорит КНР присоединиться к договору. При этом Пекин не выразил своей позиции по этому поводу.



Американский президент Дональд Трамп за время своего правления не осознал значения международных соглашений. Несмотря на это лидер США неоднократно заявлял, что желает улучшить диалог с Москвой. Одним из главных направлений сотрудничества является новый договор о контроле над вооружением.



Два года назад американцы вышли из "Договора о ракетах средней и меньшей дальности", объясняя отсутствием его надобности. Помимо этого США разорвали соглашение по урегулированию вопроса относительно ядерной программы Ирана. Против Тегерана были введены санкции, а само государство получило негласное право создавать новое ядерное вооружение.



За последние дни США выразили желание отозвать членство во Всемирной организации здравоохранения и выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Позиция американцев говорит о том, что диалог с Россией и в дальнейшем будет иметь враждебный характер.



