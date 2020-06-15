Маразмы недели: ядерные бомбы из Тернополя, студент ВШЭ против кремлёвской «тирании» и полёт над гнездом Казарина

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15 июня 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Фото: соцсети

Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

В соседней Украине немало персонажей, которые не просто умиляют своей бесполезностью, но и не дают скучать. Их наивная хуторянская простота зачастую выходит за грань понимания, но, осознавая тот факт, что перед тобой всего лишь очередной Homo sapiens в вышиванке, невольно ловишь себя на мысли: он заслуживает лечения и сочувствия. А поскольку психиатры на Украине бездействуют, то страна победившего маразма полностью погрузилась в состояние «дня открытых дверей»: пациенты массово ушли в политику.

Один из таких пациентов обнаружен нами в Тернополе, где он даже умудрился стать депутатом Тернопольского горсовета от партии Петра Порошенко. Некий Тарас Билан направил президенту Зеленскому обращение, в котором предложил взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом болезный решил «защититься от нападения Венгрии и России».

«Поручить «Энергоатому» совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых «грязных» бомб, как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ «Нептун» с введением координат на территории Венгрии и Российской Федерации. Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтёров первой волны мобилизации. Передать им созданные «грязные бомбы» с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов Будапешта, Санкт-Петербурга и Москвы», - в частности, отмечается в обращении Тараса Билана.

Тарас Билан

Поводом для истерики тернопольского патриота стали намерения украинского руководства относительно нового административного деления на Закарпатье, где планируется образование так называемого «венгерского» района с центром в г. Берегово. В чём очередная «зрада», спросите? Объясняем: из-за диспропорций параметров существующих на Украине 490 районов, их решили «оптимизировать», то есть, объединить. Что касается Закарпатской области, являющейся определённым анклавом здравомыслия в океане украинского безумия, то ранее её планировали поделить на 5 районов вместо нынешних 13-ти, и Береговский район должен был войти в состав Мукачевского. Но впоследствии Берегово оставили отдельным районом. С учётом того, что практически все жители этого района имеют венгерские паспорта, украинствующие Homo sapiens всполошились на предмет того, что вскоре данная территория станет частью Венгрии. Спросите: причём здесь Россия? На этот вопрос мы вряд ли сможем ответить. Вероятно, в «венгерском контексте» Россия нужна для усиления эффекта: раз уж взрывать ядерные бомбы в Будапеште, то почему бы не взорвать их в Москве и Санкт-Петербурге? Впрочем, с учётом русофобии, всё становится на свои места.

Не забываем, что украинствующие ежедневно пребывают в ожидании нападения «армии Путина», при этом они же убеждены, что эта армия уже давно напала на Украину. Нам можно даже не пытаться понять сию логику. А вот в США её не только воспринимают, но и одобряют.

«Россия просто должна уйти из Украины! Перестать вмешиваться и дать Украине заняться объединением с Донбассом и Крымом самостоятельно»,- заявил на днях посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. Помимо этого, он призвал Россию прекратить процесс выдачи паспортов РФ жителям ЛНР и ДНР, подчеркнув, что, в отличие от Украины, Россия «медлит и уклоняется от нахождения мирного и дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, продвигая ложный тезис о том, что она лишь наблюдает за конфликтом, а не является его активным участником».

Джеймс Гилмор и Майк Помпео

«С 2015 года Россия призвала на службу в свои Вооружённые силы тысячи мужчин из Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился. Россия должна прекратить репрессии против тех, кто выступает против её оккупации, освободить несправедливо заключённых украинцев и вернуть полный контроль над полуостровом Украине. Крым - это Украина», - заявил Госсекретарь США Майк Помпео. При этом глава американского внешнеполитического ведомства не поленился от лица правительства США и американского народа поздравить граждан РФ с Днём России, отмечавшимся 12 июня.

Казалось бы: какое дело американскому истэблишменту до того, чей Крым и чей Донбасс, когда их собственную страну терзают массовые бунты и погромы, поставившие на колени всё руководство США? Уж кому, наконец-то, нужно прекратить вмешиваться во внутренние дела других государств и заняться решением проблем своей страны, так это Джеймсу Гилмору и Майку Помпео! Но нет: антироссийская риторика для оных - сродни кормящей матери, не отпускающей восвояси младенца.

Впрочем, подобные персонажи есть и в России. Так, например, осуждённый на три года условно за экстремизм сотрудник радиостанции «Эхо Москвы» и «Новой газеты» Егор Жуков - небезызвестный студент ВШЭ - в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил следующее:

«На Донбассе происходят совершенно отвратительные вещи, я считаю, что России надо выводить войска просто сразу же. А с Крымом - пообщаемся. Что было в 2014 году? Аннексия Крыма. Тут никто не спорит с тем, что это нарушение международного права, международных соглашений, это подлый шаг… Я не шизофреник, я не могу верить результатам референдума - он был под дулом пистолета», - подчеркнул «юный оппозиционер».

Егор Жуков

Подчеркнём, что Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование. В своей жалобе получатель американских грантов заявил, что его приговор по так называемому «московскому делу» политически мотивированный и является актом устрашения.

Угодил в скандал и ещё один патриотически настроенный по отношению к Украине россиянин - крымчанин Павел Казарин, проживающий в Киеве и являющийся рупором американского «Радио Свобода». Как выяснилось, один из самых ярых антироссийских пропагандистов, прежде чем уехать на Украину из вернувшегося в лоно России Крымского полуострова, успел оформить российское гражданство. На чистую воду «украинца» Казарина вывел известный блогер и политик Анатолий Шарий, опубликовавший документы о получении им российских паспортов. Таким образом, «патриот незалежной» оказался владельцем внутреннего паспорта РФ, полученного 29 апреля 2014 года в Крыму, и заграничного, выданного Казарину 8 июля 2014 года в Москве.

Российские документы Павла Казарина

После поднявшегося шума Павел Казарин был вынужден признать наличие у него упомянутых документов. «В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс ещё не началось. Сенцова ещё не арестовали, а боинг ещё не сбили», - написал он на своей странице в соцсети.

Сокрытие своего «паспортного преступления» Казарин объяснил тем, что, дескать, давно планировал всё рассказать сам, но не успел по причине нехватки времени и неких обстоятельств. Нелепое оправдание загнанного в угол «патриота», контраргументы которого не выдерживают никакой критики, не высмеял разве что ленивый. Очевидно, что цена украинскому патриотизму - рубль за пучок подобных казариных. Причём, в базарный день…