Израиль готовится к аннексии арабских территорий

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15 июня 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: соцсети

Появившиеся на палестинских территориях еврейские поселения не будут легализованы. Такое решение принял Высокий суд справедливости - главная израильская судебная инстанция. Одновременно с этим Израиль готовится к аннексии спорных территорий.

Принятый парламентом в феврале 2017 года закон, позволяющий задним числом легализовать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, признан неконституционным, и выполняться не будет. В соответствии с законом от 1997 года палестинцам, владевшим теми землями, где появились еврейские поселения, полагалась компенсация - денежная выплата или альтернативный участок. Прав палестинцев на сохранение своей земли закон не предусматривал.

Согласно вердикту Высокого суда, эта норма была признана незаконной. В постановлении отмечается, что она бы легализовала «незаконные действия, совершенные одной группой населения в указанном районе, ущемляя права другого населения». Таким образом, фактически, 4 тысячи домов еврейских поселенцев оказались самостроем.

Решение суда может иметь серьезные последствия сразу в нескольких направлениях. Судьба лишившихся шанса на легализацию поселений стала еще одним спорным моментом для созданного после затяжного правительственного кризиса коалиционного правительства Израиля.

Associated Press напоминает, что Израиль получил территории на Западном берегу реки Иордан после шестидневной войны 1967 года, и в последующие годы на оккупированной территории появились десятки поселений, где живет около полумиллиона израильтян.

«Большинство стран мира, исходя из норм международного права, считает израильские поселения на Западном берегу незаконными, а также рассматривает их как препятствие на пути к миру с палестинцами», - говорится в сообщении агентства.

Jerusalem Post сообщает, что ситуация с дальнейшей судьбой закона может сказаться на интересе Международного уголовного суда (МУС) к вопросу законности поселений на Западном берегу Иордана. Решение суда «может значительно повысить уровень доверия к самой инстанции и помочь МУС не участвовать в решении юридических вопросов по поселениям и спорам по итогам войны 2014 года в секторе Газа, передав их в ведение судебной системы Израиля».

Тем временем в июле Израиль готов приступить к аннексии оккупированных территорий. Иерусалим ссылается на то, что эти действия будут происходить в рамках реализации представленного президентом США Дональдом Трампом вместе с Нетаньяху плана урегулирования конфликта. Согласно этому плану, палестинцы могут получить некий суррогат государства, которое располагалось бы на территории группы разобщенных анклавов. Известно, что инициативу не поддержали ни ключевые арабские государства - Египет, Иордания и Саудовская Аравия, ни Евросоюз.

Эксперты считают, что в случае реализации намеченного плана, придется принять во внимание возможную реакцию палестинцев. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов отмечал, что такие действия Израиля «не только поставили бы крест на перспективе двухгосударственного решения, но и, скорее всего, спровоцировали бы новый виток насилия в Палестине, а также еще больше разогрели бы обостренное недовольство арабской «улицы».