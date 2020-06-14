«С чего Россия будет возвращать Курилы»: японцы отреагировали на слова Путина

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14 июня 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИноСМИ

Курилы, фото: pixabay.com

Большинство японцев уверены, что вернуть Курильские острова можно лишь за счет укрепления военной силы и экономической мощи Японии. Для России это не только территориальный, но и стратегический вопрос.

Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.Японцы считают, что РФ никогда не согласится вернуть Японии Курилы, поскольку Токио является "верным вассалом США".

По их мнению, даже если это и произойдет, то непонятно, что делать с теми, кто там живет. Некоторые из них полагают, что Токио необходимо выкупить острова, как в свое время США выкупили Аляску. Но "слова Путина дали понять – от этой идеи лучше отказаться".

"Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? — написал один из читателей издания.

Глава РФ Владимир Путин 12 июня во время выступления на Поклонной горе, приуроченного ко Дню России, подчеркнул, что Курильские острова и Крымский полуостров - родина российского народа.