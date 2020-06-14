Африканская нищета помогает коронавирусу

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14 июня 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Covid-19 по-прежнему продолжает своё шествие по планете. С каждым днём заражаются всё больше и больше людей по всему земному шару. В Африке ситуация, судя по статистике, не совсем уж и плачевная. Во многих государств отмечено небольшое количество заболевших. При этом число выздоровевших продолжает увеличиваться.

Смертность, как правило, минимальная. Но всё же не следует верить официальной статистике. На территории Африки располагаются более 70% стран с диктаторскими режимами. Некоторые государства могут делиться заведомо ложной информацией, чтобы не раскрывать ужасные секреты. Полностью доверять можно лишь поступающим сведениям из ЮАР или стран Северной Африки. Остальные правительства не внушают никакого доверия.

Больше всего заражённых сейчас в ЮАР, Египте, Алжире и Нигерии. Так как города многих южноафриканских стран почти пустые, на их улицах уже начинают появляться многие звери. Пляжи стремительно заполняются рептилиями разных видов. В одной только республике Конго на свет вылупилось до 80 000 редких оливковых черепах. В районе Сенегала появились головастые черепахи, которых не видели с конца 90-х годов. Не стоит забывать и про ужасающий уровень жизни, присутствующий в большинстве африканских стран. Нищета, безысходность и полное отсутствие здравоохранения могут вызвать массовую смертность от коронавируса, которая будет исчисляться даже не сотнями, а многими тысячами.