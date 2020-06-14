Кличко, возможно, грубо нарушил карантин в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко, возможно, нарушил карантинный режим, введенный в Киеве из-за пандемии коронавируса. Жители микрорайона Воздвиженка видели его в одном из ресторанов. Причем не одного.
Якобы Кличко сидел в компании двух девушек и мужчины. Градоначальник ужинал в заведении после 22:00. Согласно требованиям к работе учреждений общественного питания во время карантина, после десяти вечера все заведения должны быть закрыты.
В Сети выложили и фото нарушающего карантин мужчины, похожего на мэра Киева.
Фото © Телеграм-канал "Киев сейчас"