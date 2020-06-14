США пытались следить за погружением российского «Витязя» в Марианскую впадину

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14 июня 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

погружение в Марианскую впадину, ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com

Представители Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" и Фонда перспективных исследований заявили, что США пыталась следить за погружением российского "Витязя" в Марианскую впадину.

Главный специалист бюро Роман Соколов сообщил, что американский крейсер появился через некоторое время после того, как российский беспилотный аппарат начали разворачивать на позиции. Руководитель проекта "Витязь-Д" Сергей Лопсарь в свою очередь заметил, что самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир "Фотий Крылов", с которого беспилотник спускался в воду.

США, однако, опоздали с фото и видеосъемками, поскольку когда крейсер и разведывательные воздушные суда появились рядом, аппарат уже находился под водой.

Напомним, в мае текущего года "Витязь-Д" впервые погрузился на дно Марианской впадины – на глубину 10 028 метров. Аппарат стал первым в мире устройством такого рода, которое, как предполагается, достигло наиболее глубокой точки Мирового океана.