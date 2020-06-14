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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции
разрушенная стена, vk.com/podslushano_katav_i

На востоке Турции в воскресенье, 14 июня, произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Соответствующую информацию предоставил Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 14.24 по времени UTC (17.24 по Москве). Эпицентр землетрясения находился примерно в 55 километрах от города Бингель. Согласно последним данным сейсмологов, очаг залегал на глубине пять километров.

К настоящему времени поступила информации о трех пострадавших в результате землетрясения в Турции.

ЕТ

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