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В Екатеринбурге нетрезвый водитель пытался напугать змеей полицию

, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В Екатеринбурге нетрезвый водитель пытался напугать змеей полицию
фото:pixabey

В Екатеринбурге нетрезвый водитель пытался напугать змеёй сотрудников полиции, которые остановили его на дороге. Курьёзный случай произошёл в микрорайоне Уралмаш областного центра минувшей ночью. Когда инспекторы ДПС поймали нарушителя, тот залез в багажник, достал удава и начал им угрожать.

Нарушителем оказался ранее судимый житель города 1963 года рождения, его отконвоировали в дежурную часть отдела полиции для выяснения всех обстоятельств. Чтобы разобраться со змеей, спецслужбы вызвали зоозащитников.Полиция установила,что змея, которой хотел отбиться от сотрудников ДПС нарушитель, это — колумбийский радужный удав. 

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