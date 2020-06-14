«Никак не угомонятся». Протесты и беспорядки в Париже продолжаются

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14 июня 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Вслед за Соединёнными Штатами в хаос окунулась и Французская республика.

Для президента Макрона настали поистине трудные дни. Вначале Франция задыхалась от коронавирусного вторжения, теперь же обстановка там на грани восстания. Вчера около 14 часов дня началась очередная протестная акция в Париже против полицейского насилия и расизма. Демонстрации плавно переросли в уличные бои и массовые беспорядки. Полицейские колонны не пропустили протестующих в сторону оперного театра Гарнье, и тем самым вызвали гнев толпы. Вскоре в правоохранителей полетели бутылки, камни и другие тяжёлые предметы. Уличные хулиганы начали массово поджигать мусор и взрывать петарды. В несогласованной акции приняло участие более 20 000 человек.

Впрочем, дело коснулось не только Парижа, но и других городах республики. Нередко манифестации заканчивались нападениями на силовиков и массовыми задержаниями. Вновь активизировались все недовольные властью Макрона. Протестующие никак не угомонятся. Они продолжают нападать на полицейских и чинить разбой. Сразу же повсплывали наружу все предыдущие преступления и убийства, казалось бы уже давно забытые. Люди массово заговорили о деле местного «Джорда Флойда», известного под именем Адам Траора. Он был убит во время задержания полицейскими в 2016 году. Воодушевившись американскими сводками, местные бандиты начали активное противодействие власти.

То, что происходит сейчас в Европе, уже не напоминает обычные мирные акции, направленные против насилия правоохранителей. Это больше похоже на полномасштабный мятеж, причём кем-то спровоцированный. Невольно создаётся впечатление, что все эти события были просто-напросто спланированы заранее. Вначале Францию захлестнули нападения «жёлтых жилетов», потом наступила коронавирусная эпидемия, а затем улицы города захлестнули антирасистские демонстрации. Не стоит забывать, что на территории Франции всё ещё находится полно заболевших Covid-19, и массовые акции протеста могут спокойно привести к катастрофе.