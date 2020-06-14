Связь между протестами и коронавирусом очевидна, считают американцы

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14 июня 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели», Юрий Татаренко ]

Фото: соцсети

Этой весной в США очень неспокойно. С марта страну захлестнула эпидемия коронавируса. А сейчас там бушуют беспорядки, связанные с убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании 25 мая. О том, что происходит в Штатах в начале июня, нашему корреспонденту Юрию Татаренко рассказали жители Вашингтона, Нью-Йорка и Коламбуса.

Вита Березина-Блэкберн (Коламбус, штат Огайо). Родилась в Новосибирске. С 1994 года живет в США. Бакалавр по маркетингу, магистр по компьютерному искусству, магистр по искусству и технологии. Работает специалистом по анимации в Центре высоких технологий для искусства и дизайна при университете Ohio State.

Не устаю повторять всем, кто пытается понять американское общество извне: оно очень многогранно. И в Штатах это особенно очевидно – благодаря демократии и свободе слова. У разношерстности населения Америки есть исторические причины – там все из иммигрантов, в конечном счете. Так вот, любое явление в стране имеет несколько сторон. В данной ситуации повсеместных массовых беспорядков их как минимум шесть: черное население, которое достала полиция, сочувствующие белые, экстремалы слева (черные и белые), экстремалы справа (в основном, белые), полиция и оппортунисты разных мастей.

Телевидение освещает проблему по-разному: консервативные каналы акцентируют внимание на разрушении объектов частной собственности, смешивая всех протестующих в одну кучу. А прогрессивные каналы сконцентрированы на причине протестов, рассказывая о том, что большинство протестующих мирно себя ведет.

Пандемия – не повод не выражать свою гражданскую позицию. Меньше месяца назад было множество протестов против ношения масок: вроде как риски заразиться коронавирусом были специально завышены властями с целью установления контроля над населением и заставлять носить маски – это очевидное ущемление личных свобод. Сейчас поднята другая проблема: невинно убитых полицейскими афроамериканцев в разы больше, чем белых. В полиции стало особенно много белых националистов, и буквально в последние два месяца количество невинно убитых резко выросло. Смерть Джорджа Флойда стала последней каплей. Видео, где в течение 8 минут человека убивают, смотреть очень тяжело.

На беспорядки полиция реагирует очень жестко: поливает слезоточивым газом всех подряд - репортеров, протестующих, представителей конгресса и городских властей… Слава богу, мэры и губернаторы начали планомерные разбирательства. К примеру, мэр Коламбуса г-н Гинтер публично настоятельно рекомендовал полиции сменить тактику.

И вот уже мир обошли фото, где американские полисмены встречают протестующих стоя на коленях. Эта нестандартная акция силовиков вызывает у меня исключительно уважение. Именно так полиция и должна реагировать на конкретно эти протесты. В прошлом эта акция могла быть воспринята как нечто показушное и бесполезное. Но сейчас она выглядит не только жестом покаяния и субмиссии – это свидетельство признания справедливости требований черных.

Налицо и определенный символизм. На крупных спортивных мероприятиях обычно звучит гимн США перед началом матча. И недавно, во время исполнения гимна, когда все должны стоять и держать правую руку в области сердца, несколько черных игроков из команды по американскому футболу остались коленопреклоненными – то есть в позе отдыха. Белые патриоты завопили, что это знак неуважения к стране, но черные ответили, что США несправедливо к ним относятся, следовательно, и уважения не заслуживает…

Что касается последствий погромов в нашем штате Огайо… Да, разрушения есть. Но кто именно к этому причастен? К примеру, мэр Коламбуса считает, что множество арестованных по подозрению в погромах – это приезжие белые националисты. Притом, что весьма устойчив такой стереотип: черные – бандиты и насильники. Конечно, среди черного населения Огайо есть и погромщики, и грабители. Но все же большинство афроамериканцев так себя не ведет. Сейчас на улицы вышли толпы протестующих. Это сотни человек в центре города, около правительственных зданий, а в жилых кварталах в основном тишина. В акциях протеста немало белых, вышедших в знак поддержки требований справедливости. Университет штата Огайо официально выразил свою поддержку.

Сначала полиция всех давила. На данный момент это происходит только после наступления комендантского часа – и по полной программе: резиновые пули, газ, аресты журналистов и мирных протестующих…

Пожалуй, сегодня в стране стало немного спокойнее. Но ситуация меняется каждый день. Опубликованы данные: 4 июня больше сотни журналистов были подвержены полицейскому преследованию…

Мое личное мнение: комендантский час во многих городах совершенно не нужен! Местные власти стали активно обсуждать пути выхода из этой критической ситуации. И есть надежда, что все перейдет в стабильное русло.

Борис Уиллис (Вашингтон):

Дизайнер медийных и сценических Экспириенс с использованием компьютерных игр и современного танца. Закончил университет Ohio State с дипломом магистра в области танца, университет Джоржа Майсона в Вашингтоне с дипломом бакалавра по танцу и университет Cеверной Каролины с дипломом по танцу. Основал Black Russian Games и Boris Willis Moves. Работает профессором дизайна компьютерных игр в университете Джоржа Майсона в Вашингтоне.

Протесты – важный элемент работы над переменами в стране. Они демонстрируют, что люди недовольны, и политические лидеры должны обратить внимание на наши нужды и чувства. Мы протестуем, потому что снова черный человек безнаказанно был убит полицией. Убийство Флойда снималось на видео. Полицейский не только знал, что его снимают, но и продолжал словесно глумиться над жертвой. Остальные офицеры полиции никак не препятствовали насилию, несмотря на просьбы свидетелей вмешаться.

В тот же день, когда был убит Джордж Floyd, белая женщина в Нью-Йорке вызвала полицейского из-за того, что ей показался подозрительным чёрный человек, наблюдающий за птицами. Зная, что это может стоить человеку жизни. Оба случая записывались свидетелями на видео, но ни полицейский, убивавший Флойда, ни та женщина не прекратили свои действия. Когда тебя снимают, обычно ты останавливаешься, начинаешь осознавать, что делаешь… Таким образом, стало очевидно: белые люди давно привыкли к смертям чёрных! Вспоминается использование водометов и собак во время полицейских атак на черных полвека назад…

Участие в протестах сенатора Митта Ромни из штата Юта, недавнего консервативного кандидата в президенты, имеет огромное значение. Эта акция будет стоить ему поддержки многих избирателей, но и привлечет новых. И он войдет в историю – как человек, осмелившийся пойти против своей партии, следуя своим убеждениям.

По распоряжению мэра Вашингтона Бауэра, на проезжую часть одной из улиц нанесли гигантскую надпись «Black Lives Matter» («Жизни черных важны»). Во многих других городах проходят подобные инициативы.

Телевидение основано на визуальной информации, поэтому оно выискивает самые яркие моменты для репортажей. К сожалению, сцен насилия на телеэкранах слишком много. В беспорядках участвует три группы людей: протестующие, бунтовщики и мародеры. Нанесенный ущерб покрывается страховкой. ТВ по-разному освещает события: к примеру, каналы ФОКС и МСНБС занимают противоположные концы спектра.

В больших городах больше чёрных, поэтому там протесты многочисленны и масштабны. Соответственно, контрпротесты не столь значительны. По моим ощущениям, протесты продлятся до выборов в ноябре.

Дарья (Нью-Йорк):

СМИ освещают ситуацию слегка однобоко. Фокусируются в основном на экстремальных случаях проявления агрессии как со стороны одного лагеря (протестующих), так и со стороны другого (полиции), а ведь подавляющее большинство протестов проходят мирно и обходятся без агрессии. В основном показывают, как мародеры разбивают стекла витрин бутиков, или как полиция разгоняет людей дубинками. Но особо не афишировалась, к примеру, бесплатная раздача масок протестующим бруклинскими полисменами. Люди, грабящие магазины, конечно, никакого отношения к протестам и борьбе за справедливость не имеют, они просто воспользовались ситуацией, и большинство американцев это понимает.

В Нью-Йорке паники нет. Было волнение, когда мародеры ограбили бутики на Манхэттене, президент заговорил о намерениях ввести Национальную гвардию, а в городе ввели комендантский час. Но это волнение быстро спало, и люди продолжили протестовать. Конечно, все переживают за судьбу страны. Неопределенность, произвол не могут не вызывать волнения. Виден раскол между народом и Белым домом, но люди продолжают бороться за справедливость. Каждый день тысячи людей каждый день выходят на протесты. Но можно спокойно идти по своим делам мимо протестующих, которые в основном собираются на проспектах и площадях. Свободное передвижение по городу разрешено только до 20 часов, далее – комендантский час.

Как повлияют протесты на распространение вируса, мы узнаем только через 2-3 недели, когда пройдет инкубационный период. Многие протестующие и полицейские носят маски, стараются соблюдать дистанцию даже в толпе, насколько возможно. К началу протестов ситуация с COVID-19 в Нью-Йорке шла на улучшение. С 8 июня город входит в первую фазу выхода из карантина, только что зафиксирован первый день без единой зарегистрированной смерти от коронавируса – впервые за 2,5 месяца.

Сложно сказать, надолго ли эти волнения. Многие ошибочно полагают, что люди добиваются только честности оценки ситуации с Флойдом. Нет, начались протесты против целой системы подходов управления, которую за один день не поменяешь.

Джамил Полин (город Коламбус). Музыкант, художник и педагог, выпускник магистратуры искусства университета Ohio State. Используя десятилетний опыт работы с классическими формами музыки и живописи, Полин исследует потенциал виртуальной реальности и новых технологий в афрофутуризме.

Как человек, имевший много неприятного опыта с полицией, я с одной стороны рад столь массовому выражению солидарности. С другой стороны, меня заставляет нервничать спектр потенциальных последствий со стороны мстящего капиталистического государства.

Репортажи доминантных средств массовой информации намеренно уделяют больше внимания эпизодам, связанным с насилием, местью, беспорядками, чем мирному выражению требований протестующих. Многие протесты перешли в ярое сопротивление. Мой личный опыт свидетельствует, что полиция часто провоцирует граждан перед использованием таких смертельно опасных средств подавления, как резиновые пули и перечный спрей. Это только озлобляет толпу и приводит к хаосу.

Чем больше влиятельных людей с культурным капиталом поддерживает протесты, тем лучше. Но хотелось бы, чтобы их участие вышло за рамки протестов, показываемых по телевидению, чтобы они использовали свое влияние для поддержки политических реформ, использовали свои финансовые ресурсы для поддержки инициатив на местах. К счастью, кажется, эта волна протестов вдохновила многих известных людей поступать именно так.

Взаимосвязь между коронарирусом и протестами существует. Хотя искрами этих массовых протестов были жестокие убийства Джоржа Флойда, Брианы Тейлор, Ахмода Арбери. Думаю, что материальные условия, возникшие в результате коронавируса и за десятилетия неолиберальной политики, направленной на сокращение социальной поддержки миллионов американцев, послужили сегодня топливом для возгорания. Более того, некомпетентные действия администрации президента США в ситуации, вызванной коронавирусом, дискредитировало американскую политическую систему. До такой степени, что многие американцы выражают беспрецедентную солидарность, участвуя в массовых протестах. В Коламбусе они более мирные, чем в Лос-Анджелесе и Атланте, где повреждено гораздо больше частной собственности и больше насильственных столкновений между протестующими и полицейскими.

Меня очень радует обновленный интерес ко всему африканскому, а также конкретные меры по улучшению экономического положение чёрного сообщества. Например, многие группы в соцсетях стали активно продвигать фирмы чёрных предпринимателей. С другой стороны, к примеру, Гана возобновила усилия в рамках проекта возвращения на родину потомков африканской диаспоры.

Законодательные реформы Конгресса и Сената США могут улучшить ситуацию, но не будем забывать: первоначальным условием возникновения американского государства было владение и управление жизнями черных людей…