Чем расплатится Украина за новый кредит МВФ

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14 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

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Международный валютный фонд (МВФ) в течение полутора лет предоставит Украине кредит в размере $5 млрд. Согласно договоренностям, властям страны придется пойти на исполнение крайне непопулярных среди населения решений.

Одновременно с выдачей кредита МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины. Ранее фонд прогнозировал, что по итогам года ВВП страны упадет на 7,7%, теперь ожидает падение на 8,2%. Размер госдолга Украины увеличится с 50% до 65% ВВП. Золотовалютные резервы сократятся на $6 млрд и составят $19 млрд.

Первый транш в $2,1 млрд Украина уже получила. На начальном этапе Киев принял закон о реприватизации банков и отменил мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Интересно, что текст подписанного МВФ с Украиной меморандума о сотрудничестве, который предполагает выполнение страной определенных условий, не опубликован ни на одном официальном государственном ресурсе, но, тем не менее, стал известен некоторым СМИ. Согласно условиям МВФ, Украина повысит пенсионный возраст, не будет вводить новые социальные пенсии и льготы, сократит доплаты за стаж, возраст и работу на вредном производстве. Будет резко сокращено финансирование здравоохранения, а систему образования ждет «оптимизация» - закрытие «лишних» школ и увольнение учителей. Отменяются ограничения на повышение коммунальных тарифов, с 1 июля подорожает газ.

«Они хотят сделать страну производителем дешевых сельскохозяйственных монокультур и источником рабочей силы. Такая политика последовательно проводится после госпереворота 2014 года. Украина потеряла суверенитет, всё больше деградирует. Запад действует с Украиной как паук, который размягчает ядом тело жертвы, а потом постепенно пожирает», - считает экономист Александр Дудчак.

Тем временем, президент Украины назвал договоренность с МВФ о выдаче кредита победой. Окружение Владимира Зеленского радости не скрывает.