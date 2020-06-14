Москва жестко отреагировала на планы Анкары перебросить дополнительные войска в Сирию

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14 июня 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Российская боевая авиация провела несколько налетов на северо-западе Сирии прошлой ночью. Ударам с воздуха подверглись позиции Туркестанской исламской партии и группировки Хуррас Аль-Диин (обе организации запрещены в России). И это была крупнейшая акция российской авиагруппы в Сирии за долгий период, последовавший после российско-турецких переговоров 5 марта в Москве.

Ударные самолеты ВКС РФ атаковали с воздуха опорные пункты и скопления сил джихадистов близ города Аль-Бараа в районе гор Джабаль Аль-Завийа (южная часть провинции Идлиб). Источник в Дамаске сообщает что вооруженная оппозиции понесла крупные потери.

Активизация боевых действии авиации ВКС РФ является ответом на неоднократные атаки передовой линии обороны Сирийской арабской армии (САА) формированиями группировки Хуррас Аль-Диин. Уже в течение месяца на рубеже Танджары (долин Аль-Гааб, север провинции Хама) не прекращаются кровопролитные бои. По вновь поступившим данным, воспользовавшись результатами работы российской авиации, подразделения САА перешли в контрнаступление на двух участках фронта в районе Джабаль Аль-Завийя и в устье долины Аль-Гааб.

Напоминаем, что заявление о намерении Анкары направить дополнительные войска в Идлиб, чтобы остановить наступление САА в Идлибской зоне деэскалации, было сделано в начале текущей недели. На данный момент нет никаких сведений о перемещении турецких войск на территорию Сирии. При этом, турецкие источники подтверждают информацию об успешных действиях САА против формирований группировки Хуррас Аль-Диин на участке фронта в районе Аль-Бара (близ горного массива Джабаль Аль-Завийя). Также есть сведения о потерях среди боевиков при попытке атаковать правительственные позиции в районе города Кафр Набл. Кроме того, стало известно, что подразделения САА закрепились в районе Сахль Аль-Габ и на юге провинции Идлиб и находятся в полной готовности встретить атаки противника.

Тем временем, отмечается вспышка эпидемии в турецких войсках, размещенных в Сирии. Газета Hurriyat сообщает, что в Африне и Идлибе выявлено как минимум 140 заболевших турецких военнослужащих и полицейских, инфицированных коронавирусом. В частности, издание пишет, что «число положительных результатов тестов COVID19 среди турецких солдат, действующих в городе Африн, достигло 120 случаев, в дополнение к 20 случаям на турецкой базе в Идлибе». Агентство Anadolu, в сою очередь, информирует, что выявлено 320 заболевших среди военнослужащих и гражданских из состава контингента, направляемого в Сирию. Все инфицированные размещены в госпиталях турецкой приграничной провинции Хатай.