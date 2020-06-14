Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, разрезав за минуту 65 киви самурайским мечом

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14 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: UPI

киви, Valery Lukyanov/Russian Look

Житель американского штата Айдахо Дэвид Раш в очередной раз вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина за минуту разрезал самурайским мечом 65 киви, балансируя во время данного процесса на доске.

Помощник Раша бросал в его сторону фрукты, а тот разрезал их на лету острым лезвием меча.

Отметим, что в общей сложности за американцем числятся более 150 достижений. В частности, недавно он за 16,53 секунды выпил литр лимонада через соломинку. В 2019 году Дэвид Раш за минуту сломал 98 карандашей, а еще раньше он закинул тортилью (тонкую лепешку) на 16,5 метра.