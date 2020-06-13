RT публикует фото из Парижа и Лондона, где в ходе акций протеста начались беспорядки

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июня 2020, 22:26 [ «Аргументы Недели» ]

В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки. В столице Франции на акции против расизма митингующие в чёрной одежде с закрытыми лицами начали кидать в перекрывших улицу полицейских бутылки, подожгли мусор.

В беспорядках в центре Лондона приняли участие представители Black Lives Matter (движение против насилия в отношении темнокожих), а также сторонники ультраправых движений и футбольные фанаты. Последние прибыли в британскую столицу с намерением «защитить памятники», после того как представители BLM заявили о проведении митинга 13 июля. Акция привела к столкновениям протестующих с полицией. RT вёл прямую трансляцию и на своем сайте публикует фото из Парижа и Лондона.

Как во французской, так и в британской столице, задержаны несколько десятков человек.