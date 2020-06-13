Американские СМИ: НАТО реально угрожает суверенитету России

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июня 2020, 19:09 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Североатлантический альянс способен вторгнуться на территорию России с запада, считает писатель и журналист из Мичигана Питер Сасью (Peter Suciu). Он указывает на некоторые исторические факты в качестве доказательства своей точки зрения. Его статья вызвала мощный резонанс. И все же, в ней многое не учтено.

Хотя идея НАТО атаковать Россию может показаться надуманной большинству американцев, у россиян есть основания опасаться вторжения с запада, пишет в своей статье публицист, журналист и писатель из Мичигана Питер Сасью (Peter Suciu). Он указывает, что правоту его мнения доказывают исторические факты, происшедшие за последние несколько веков. Россия неоднократно подвергалась вторжениям со стороны Польши, Швеции, Франции и Германии, пишет Сасью. Из четырех перечисленных им стран, три члены НАТО: Польша, Франция и Германия, а Швеция является партнером альянса. Питер Сасью, также напомнил, что в 1918 году и США высаживали свой экспедиционный корпус на российском дальневосточном берегу.

Германия только в ХХ веке дважды вторгалась на территорию России в ходе двух мировых войн. Питер Сасью многое припомнил, но, все же упустил несколько фактов. Он забыл о высадке англичан в 1918 году в Архангельске и Мурманске. Тогда же французские войска оккупировали русский город Одессу, а финны вторглись на территорию РСФСР. В 30-е годы и по результатам Второй мировой войны Россия вернула себе часть ранее утерянных территорий, бонусом для Москвы стала Калининградская область - бывшая Восточная Пруссия. Но, после окончания холодной войны и распада Советского Союза границы России, вновь откатились в Европе далеко на восток, а на Кавказе и в Средней Азии - далеко на север. Бывшие союзники Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия перешли в стан врага и теперь являются членами НАТО. Прибалтийские республики, приобретения Петра Великого, так же оказались в руках Запада. Более того Россия потеряла многие исконно русские города и земли (помимо указанных) это Нарва, Юрьев (Тарту), западные территории Области Войска Донского (Луганск и окрестности), Чернигов и т.д. Кстати, в XIX веке не только Франция отметилась вторжением на Русь. В войнах против нашей страны участвовали другие страны, ныне входящие в НАТО – Великобритания, Италия, Австрия, Испания, Турция. Практически каждое вторжение XIX и XX (кроме разве что Первой мировой войны) веках на Русь можно описывать, как поход коалиции армий Запада. Будь то кампания 1812 года, Крымская война 1853 -1856 годов или Вторая мировая война.

Питер Сасью справедливо отмечает, что все военные инициативы НАТО только на словах носят оборонительный характер, на деле они направлены на дальнейшее агрессивное продвижение на восток. И американский писатель отмечает -, неудивительно, что российский медведь точит когти - обновляя свой военно-морской флот, проводя регулярные военные учения, а также разрабатывая новое оружие. Все чем сейчас в военных вопросах озабочена Россия носит исключительно оборонительный характер – считает Питер Сасью. Напротив, Запад в пропагандистских целях пытается представить Россию как агрессора, идет в своих ухищрениях на крайности, в том числе прибегает к фальсификации исторических фактов.