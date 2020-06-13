Канадский премьер-министр поддержал протесты афроамериканцев в США

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13 июня 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Акция памяти Джорджа Флойда прошла во многих городах мира, и не только в американских. Несмотря на то, что Флойд был по сути преступником, многие люди посчитали его убийство за трагедию мирового масштаба.

И это действительно правда, так как каждое убийство человека – это страшное преступление. То, что сделал тот полицейский, вне всякого сомнения является нарушением закона и должно сурово караться. Преступник из числа правоохранителей должен отправиться за решётку. Но всё же не стоит забывать о богатом криминальном прошлом, имевшемся у самого Флойда. И ни в коем случае не стоит перегибать палку в почтении его памяти.

Лидер Канады Джастин Трюдо также присоединился к акции памяти, которая прошла там на прошлой неделе. По словам американских журналистов, за всё прошедшее время он так ничего толком и не сказал. Он продолжал лишь молча кивать головой, когда люди рассуждали о чудовищном убийстве и расистских настроениях в полиции. Более того, Трюдо лично участвовал в минуте молчания. Он простоял вместе со всеми на коленях 8 минут. Именно столько времени длилось убийство афроамериканца преступником-полицейским. В Оттаве звучали и антиамериканские лозунги. Некоторые местные жители призывали правительство Канады к противостоянию «деспотизма» Трампа. Хотя на деле никакого «деспотизма» в США пока что не наблюдается, а случившееся убийство Флойда никак не тянет на «расистский геноцид».