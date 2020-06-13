Небо Египта обороняют российские комплексы ПВО

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13 июня 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Ближневосточные СМИ дали оценку боеспособности войск ПВО Египта. По данным ливанского новостного агентства AMN, Каир предпочел российское вооружение, построение системы ПВО страны имеет соответствующую конфигурацию. Оценка защищенности Египетского воздушного пространства сделана в связи с обострением отношений между Каиром и Анкарой.

Повышенное внимание Ближневосточных СМИ к Египетским силам Противовоздушной обороны объяснимы. Накануне Афины и Каир договорились о демаркации водных границ, что по идее должно помешать Турции вести разведку газовых месторождений в Средиземном море. Кроме того, Египет имеет свои интересы в Ливии и оказывает помощь армии Халифы Хафтара, а Турция не только поддерживает Правительство национального согласия (поставляет вооружения), но и фактически воюет на его стороне.

В опубликованном AMN сообщении о вооружении сил ПВО/ПРО Египта есть некоторые интересные детали. Оборона дальнего радиуса осуществляется зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-300ВМ. Из открытых источников известно, что в 2014-2016 годах Москва поставила Каиру три дивизионных комплекта указанного ЗРК и один полковой командный пункт. Возможно, что этим дело не ограничилось. С-300ВМ «Антей-2500» способен обнаруживать и сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дальности 250 – 300 км и на высотах до 30 км. В качестве ударных элементов ЗРК применяются помехоустойчивые ракеты 9М82М и 9М83М класса «земля -воздух». Максимальная скорость полета ракеты 9М83М - 1700 м/сек., 9М82М – 2600 м/сек. Обе ракеты имеют осколочно-фугасную боевую часть весом 150 кг.

Средний радиус ПВО/ПРО Египта прикрывают ЗРК Бук-М2Э, это экспортный вариант данной модификации комплексов семейства «Бук». Кстати, о том, что Египет имеет на вооружении эту зенитную систему ранее информации в широком доступе не было. В качестве поражающего боеприпаса в этом комплексе применяется зенитная управляемая ракета (ЗУР) 9М317, которая способна уничтожать воздушные цели (самолеты, крылатые и баллистические ракеты) на дальности от 3 км до 45 км и на высотах 0,015 км до 25 км.

Для обороны наземных объектов (аэродромов, заводов, командных пунктов и т.д.), подразделений сухопутных войск в радиусе до 15 км и на высотах до 10 км применяется ЗРК Тор-М2Э. Этот комплекс хорошо зарекомендовал себя в боевой обстановке. Все эти системы интегрированы в единую сеть командования и управления противовоздушной обороной страны, и связаны с радиолокационными станциями раннего предупреждения и разведки.

На вооружении египетской армии также есть переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) российского производства 9К338 «Игла-С», способные сбивать воздушные цели в радиусе до 6 км, на высотах до 3,5 км. Поражающий боеприпас этого ПЗРК - ЗУР 9М342 в полете развивает скорость 600м/сек. имеет осколочно-фугасную боевую часть весом 2,5 кг. и тепловую систему самонаведения.