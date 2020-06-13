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На юге Пекина ввели «режим военного времени» из-за коронавируса

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

На юге Пекина ввели «режим военного времени» из-за коронавируса

На юге Пекина ввели «режим военного времени» из-за коронавируса. Он был обнаружен у 45 жителей в районе Фэнтай, при этом никаких симптомов заболевания у них не было, но тесты показали, что они заражены.

Сообщается, что жители китайских микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции, не имеют право покидать дома, власти принимают меры по обеспечению их продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуют для этого волонтеров.

Все случаи связаны с крупным продуктовым рынком «Синьфади». Коронавирус обнаружили на разделочной доске для лосося из заграницы во время эпидемического расследования. Его организовали после того, как COVID-19 выявили у трёх работников рынка.

Теперь все 10 тысяч работников рынка сдадут тест на COVID-19.

БИ

Экономика

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