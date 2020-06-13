Премьер-министр Армении сообщил о рекордном числе новых случаев коронавируса

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13 июня 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Президент Армении Никол Пашинян. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в видеобращении о новом рекордном числе выявленных случаев коронавируса в стране.

«Вчера у нас был новый рекорд – 723 новых случая. Шесть человек скончались, 442 излечились», – заявил премьер, отметив, что проблемой для страны в части борьбы с распространением коронавирусной инфекции остается невыполнение гражданами противоэпидемических правил.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля. В общей сложности, в стране выявлен 15 281 случай заражения, 5639 уже вылечились, 258 человек скончались.