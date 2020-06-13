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Франция приняла решение открыть границы для жителей Евросоюза с 15 июня

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Франция приняла решение открыть границы для жителей Евросоюза с 15 июня

Франция готова открыть свои границы для жителей Еросоюза. Об этом заявили глава полиции и МИДа страны. С 15 июня всем приехавшим, как по делам бизнеса так и простым туристам, не потребуется  предъявлять справку об отсутствии коронавируса или отправляться на двухнедельный карантин.

«Учитывая благоприятное развитие эпидемиологической ситуации, Франция снимает все ограничения на пересечение своих внутренних европейских границ (сухопутных, воздушных и морских), введённых для борьбы с пандемией», — отмечается в сообщении.

БИ

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