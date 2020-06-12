Китайско-индийские дрязги. Конфликт в Ладакхе между двумя странами удалось урегулировать

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12 июня 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Китайскому правительству бы лучше утихомирить свой пыл и «залечь на дно». На Поднебесную свалилось в этом году слишком много обвинений. Многие из этих обвинений вполне обоснованы.

Китай и его непосредственного лидера Си Цзиньпина обвиняют не только американцы, но ещё и индийцы. Недавно ,в начале мая, в области Ладакха произошли боевые столкновения между китайскими и индийскими солдатами. Дело дошло до серьёзных ранений. Индия сразу же обвинила власть Поднебесной в попытке вторжения. Си Цзиньпин, как всегда, всё отрицал, заявляя, что никакого вторжения не предпринималось. Впрочем, те же самые слова самовластный правитель Китая говорил и про коронавирусную инфекцию. «Мы невиновны» - утверждают в правительстве КНР уже сотый или тысячный раз в ответ на всевозможные обвинения.

В начале этой недели индийским и китайским военным хоть как-то удалось договориться между собой. После долгих переговоров обе стороны приняли решение не конфликтовать друг с другом. Ведь война для Индии обернулась бы настоящей катастрофой. Страна ещё совсем не оправилась от «ковидного» вторжения, которое тоже, между прочим, пришло из КНР. Часть войск Китая и Индии были отведены в другие районы, чтобы избежать дальнейших столкновений. Но всё же на территории озера Пангонг-Цо всё ещё сохраняется присутствие военных. Китай продолжает наращивать в пограничных областях с Индией свою военную группировку. Нередко появляются опасения, что КНР действительно планирует развязать войну, и не только с Индийской республикой, но и со всем окрестным миром.

Китайскому правительству бы лучше утихомирить свой пыл и «залечь на дно». На Поднебесную свалилось в этом году слишком много обвинений. Многие из этих обвинений вполне обоснованы. Китай и его непосредственного лидера Си Цзиньпина обвиняют не только американцы, но ещё и индийцы. Недавно, в начале мая, в области Ладакха произошли боевые столкновения между китайскими и индийскими солдатами. Дело дошло до серьёзных ранений. Индия сразу же обвинила власть Поднебесной в попытке вторжения. Си Цзиньпин, как всегда, всё отрицал, заявляя, что никакого вторжения не предпринималось. Впрочем, те же самые слова самовластный правитель Китая говорил и про коронавирусную инфекцию. «Мы невиновны» - утверждают в правительстве КНР уже сотый или тысячный раз в ответ на всевозможные обвинения.

В начале этой недели индийским и китайским военным хоть как-то удалось договориться между собой. После долгих переговоров обе стороны приняли решение не конфликтовать друг с другом. Ведь война для Индии обернулась бы настоящей катастрофой. Страна ещё совсем не оправилась от «ковидного» вторжения, которое тоже, между прочим, пришло из КНР. Часть войск Китая и Индии были отведены в другие районы, чтобы избежать дальнейших столкновений. Но всё же на территории озера Пангонг-Цо всё ещё сохраняется присутствие военных. Китай продолжает наращивать в пограничных областях с Индией свою военную группировку. Нередко появляются опасения, что КНР действительно планирует развязать войну, и не только с Индийской республикой, но и со всем окрестным миром.