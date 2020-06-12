Вашингтон намерен держать свои войска в Ираке как можно дольше, Багдад настаивает на их выводе

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12 июня 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Ирак, фото: соцсети

Военные США сообщают, что Вашингтон продолжит переговоры с правительством Ирака о сохранении американского военного контингента в этой стране. Вместе с тем отмечается, что Пентагон уже сократил свои силы в Ираке на половину с начала текущего года.

Соединенные Штаты подтвердили, что намечаются новые серии переговоров с Багдадом, на которых обсудят с иракским правительством условия пребывания своих военных в этой Ближневосточной стране. Представители Пентагона заявили, что не стремятся к созданию собственных военных баз или к постоянному военному присутствию в Ираке. После проведения первой серии встреч и консультаций, стороны пришли к некоторым соглашениям и были сделаны совместные заявления. Так, Вашингтон и Багдад объявили о намерении продолжать переговоры о статусе оставшихся американских сил в Ираке, главное внимание будет направлено на обеспечение безопасности, соблюдение общих интересов. Было заявлено о взаимопонимании по поводу того, что «в свете значительного прогресса, достигнутого в устранении угрозы со стороны ИГИЛ, Соединенные Штаты продолжат в ближайшие месяцы сокращать свои силы в Ираке».

Со своей стороны, правительство Ирака подтвердило, что обязуется защищать военные силы Международного альянса и иракские объекты, на которых они размещаются, в соответствии с международным правом и ранее достигнутыми договоренностями относительно присутствия этих сил в той форме, которая будет согласована между двумя сторонами в ходке предстоящих встреч. Напряженность во взаимоотношениях между Вашингтоном и Багдадом возникла после уничтожения операторами дронов ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани в январе сего года. Шиитское правительство Ирака не скрывает своих связей с Тегераном и убийство американцами высокопоставленного иранского гостя на своей территории было воспринято Багдадом крайне негативно.

После проведения Штатами вышеуказанной акции Совет представителей Ирака проголосовал на внеочередной сессии (в январе) в присутствии премьер-министра Аделя Абдул Махди за полный вывод всех иностранных войск из страны. Напомним, что убийство иранского командующего силами Кудс (спецслужба КСИР) генерал-майора Кассема Сулеймани и заместителя главы Народных мобилизационных формирований (Хашт аш шааби)Абу Махди Аль-Мухандиса было осуществлено 3 января ударными дронами ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.

В настоящее время в Ираке население с ненавистью относится к американским военным и это касается не только суннитского меньшинства, но и шиитского большинства. Правительству в Багдаде приходится проявлять особую гибкость, что бы это недовольство не вылилось в неуправляемое всенародное выступление. Бесспорно, влияние на настроения иракских шиитов оказывают их собратья по вере из соседнего Ирана, но во многом вина лежит на самих американских военных, уверовавших в свое полное силовое превосходство.