Японцы борются с коронавирусом и винят Китай

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12 июня 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Япония – одна из тех стран, которые с достоинством выдержали все коронавирусные испытания. Ни о какой массовой смертности там не шло и речи. Жители островного государства успешно подготовились ко всем трудностям. Правительство активно поддерживало граждан и не давало стране погрузиться в пучину экономического кризиса.

При этом никаких жёстких ограничений так и не было введено. Никто не отслеживал перемещения граждан, никто не запирал никого в квартирах, никто не выдавал баснословные штрафы за отклонения от нужного курса. Сейчас Япония уже окончательно оправилась от вирусной катастрофы. Количество выздоровевших увеличивается буквально по дням. Распространение «ковида» полностью остановлено. Власти уже заявляют про скорое возвращение к нормальной жизни. Но что же именно стало причиной столь быстрой победы – всё ещё загадка для мировых аналитиков.

Обозреватели и эксперты выделяют десятки разных причин. Одна из этих причин в предохранении жителей Японии от любых угроз и в трепетном отношении к собственному здоровью. Нередко и до пандемии в токийском метро можно было увидеть группу людей в масках и перчатках. Порою эти явления вызывали недоумение у представителей других государств. Всё дело в том, что японцы не только заботятся о своём здоровье, но ещё и думают об остальных людях. Заразить кого-либо инфекцией - для них едва ли не преступление, даже если это обычный грипп. Ещё стоит упомянуть о событиях на «Diamond Princiess» в начале 2020 года. Островные власти сразу же блокировали корабль и не давали его пассажирам сойти в порт. Поспешно были организованы медпункты для помощи заболевших. Уровень здравоохранения в Японии всегда был высоким. И опытные медэксперты справились вполне эффективно.

На сегодня в Стране Восходящего Солнца находится 17 247 заболевших. При этом вылечились уже 15 362 пациента. Более 920 инфицированных не справились с инфекцией и умерли от осложнений. Сами местные благодарят своих медиков и учёных за отличную работу. Популярность врачей в Японии значительно возросла. Ведь благодаря их действиям, тысячи жизней были спасены. Но всё же многие японцы уверены, что коронавирус – далеко не естественная форма жизни. Они активно поддерживают мнение учёных, заявляющих про искусственное происхождение. Очень популярно мнение насчёт Уханьской лаборатории, которая возможно и правда породила на свет страшнейшее супероружие в истории человечества.