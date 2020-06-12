Шахтеры Донбасса сообщают о пытках и исчезновениях людей

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12 июня 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Неделю назад 119 горняков шахты «Комсомольская» в городе Антрацит, находящемся под контролем Луганской народной республики (ЛНР), отказались подниматься на поверхность. Они требуют погашения долгов по зарплате за март и апрель и освобождения товарищей, арестованных местным Министерством госбезопасности (МГБ).

После прекращения работ на шахте «Комсомольская» сотрудниками МГБ были арестованы несколько работников шахты «Белореченская». Горняки собирались присоединиться к акции протеста.

«Всех арестованных подвергли пыткам, требуя назвать других участников рабочего движения. После этого прокатилась вторая волна арестов», - рассказал соучредитель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский.

Сообщается об исчезновении 22 человек. Предположительно, среди задержанных не только горняки, но и три женщины - супруги шахтеров.

Накануне профсоюз горняков выступил с заявлением:

«В городе Антраците Луганской Народной Республики на шахте «Комсомольская» произошла приостановка работы из-за невыплаты заработной платы. 119 шахтеров шестые сутки находятся под землей, с 9 июня приостановка переросла в забастовку. Шахтеры требуют: пока не отпустят похищенных шахтеров, забастовка не будет прекращена. Пока глава республики Пасечник не выступит по телевидению с гарантиями неприкосновенности шахтеров и их семей, забастовка не будет прекращена».

Единственным покупателем угля шахт «Комсомольская» и «Белореченская» считается компания «Внешторгсервис», подконтрольная бизнесмену из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергею Курченко. По данным РБК, Курченко после отставки Януковича уехал вместе с ним в Россию, а в 2017 году связанные с ним структуры получили в управление промышленные предприятия и угольные шахты ЛНР и ДНР.

В 2019 году компания призналась в долге перед шахтерами, который составлял порядка 8 млрд рублей. Тогда же СМИ сообщали, что «Внешторгсервис» получил отсрочку и взял обязательства погасить задолженность в течение двух лет.

Известно, что среди забастовщиков, находящихся в настоящее время под землей, есть трое граждан РФ. Местные жители сообщают о блокаде города и появлении на улицах военных.