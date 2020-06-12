Падение диктаторов Юга. Расистский апартеид в ЮАР закончился лишь в конце ХХ века

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12 июня 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Апартеид официально приравнивается к преступлениям против человечества. Сейчас это слово находится в Южно-Африканской республике под запретом.

А ведь ещё в 80-х годах в этой стране было немало людей, поддерживающих эту деструктивную форму политики. Апартеид возник ещё в конце 40-х годов. Он распространялся бывшими «восхвалителями» нацистского режима и белыми националистами, считавшими всех людей со светлой кожей – истинными представителями человеческой расы. Посему все темнокожие на территории ЮАР всячески притеснялись. Впрочем, апартеид распространялся не только на негров, но и на так называемых «цветных» и «азиатов». Гнёт жестокого правительства республики познали на себе все. Даже белое население выступало против диктатуры и тирании, установившейся в стране на долгие годы.

Негры были в прямом смысле бесправны. Нацистские пособники именовали их «банту», приравнивая к туземцам и дикарям. Им категорически запрещалось голосовать, жениться или выходить замуж за представителей белого населения, ездить вместе с белыми на одном транспорте. Одних ограничений было куда больше десятка. Все африканцы, проживающие в республике, чувствовали себя почти что узниками Освенцима. Для белого населения власть делала практически всё (и то это было лишь относительно), в то время как люди с иными цветами кожи страдали от болезней, голода и безработицы. Многие из них умирали от ужасающих условий жизни. Власти создали для негров специальные резервации, из которых можно было выйти лишь по специальному пропуску. Резервации походили скорее на гитлеровские концлагеря, чем на места проживания граждан страны. Каждый шаг и каждое действие строго контролировались правоохранителями.

Притеснение и попытка геноцида вызывала масштабные волнения среди африканского населения. В ООН апартеид открыто осуждали. Правительство ЮАР попала в ряды изгоев. Ведь его нацистская политика приводила к многочисленным смертям. В случае восстаний полицейские и военные республики, состоящие в основном из белых, спокойно открыли огонь по недовольным. От чудовищного фашистского режима гибли не только негры. Даже сами белые становились жертвами преступников, стоящих у самых верхов. Недаром ведь многие аналитики считают, что правительство ЮАР использовал политику апартеида лишь для укрепления собственной власти и насаждения деструктивной идеологии. Но уже в начале 90-х годов нацистский режим в республике начал разрушаться. Африканцы при поддержке многочисленных правозащитников требовали равноправия.

Долгое время деятельность организации под именем АНК (Африканского Национального Конгресса) была под запретом на территории ЮАР. С приходом президента Фредерика де Клерка многие запреты были сняты. Известный борец за права темнокожих по имени Нельсон Мандела был освобождён из тюрьмы вместе с множеством других заключённых. Он провёл за решёткой 27 лет и ни разу не сломался. Он продолжал активно распространять свои идеи о необходимости равенства. Но всё же некоторые теория говорят о том, он жаждал заполучить власть над республикой, чтобы хорошенько отомстить белым за апартеид. Манделу поддерживало немало чернокожих радикалов, ненавидящих тиранический режим. Освободившись из заключения, радикально настроенные африканцы принялись вести ожесточённую борьбу с правящими верхами. Они были намерены восстановить справедливость и навсегда покончить с диктатурой. Правда, при этом они желали установить собственное правление с преобладанием чёрного расизма и навечно изгнать белых из республики.

В 1993 году ЮАР оказался на грани полномасштабной войны. АНК всё время набирало силы. Большая часть темнокожих выступала за партию Конгресса и за полную отставку правящего режима Де Клерка. Дело дошло до того, что по стране стали собираться вооружённые группировки. Почти в каждом городе начались жестокие бои между противоборствующими силами. АНК одерживали верх и оттесняли проправительственные войска. Повстанцам помогали и ненавистники апартеида из числа белых, которым претили все пережитки нацистского прошлого. 25 июля 1993 года в одной из церквей произошёл масштабный теракт. Там фанатики АНК устроили бойню, убив нескольких белых прямо во время богослужения. Страна стремительно погружалась в хаос. Президент Де Клерк отчётливо понимал, что осталось ему совсем недолго, и совсем скоро повстанцы появятся у его собственного дворца. Посему он был вынужден согласиться на проведение демократических выборов.

В 20-х числах апреля победа на выборах досталась АНК во главе с Нельсоном Манделой. Президент Де Клерк был низложен и отправлен в отставку. Расистская диктатура белых была окончательно уничтожена. Нельсон Мандела официально взошёл на пост главы государства, объявив о демократизации общества. Его политика была направлена на полное уничтожение старых порядков. Темнокожие стали настоящими хозяевами республики. Многие белые при этом навсегда покинули страну, так как не были согласны с новым правительством.