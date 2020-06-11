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Зеленский назначил уроженца Севастополя командующим флотом

, 20:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: указ президента Украины

Зеленский назначил уроженца Севастополя командующим флотом
Алексей Неижпапа на фото из Википедии

Президент Украины подписал указ о назначении командующим украинским военным флотом Алексея Неижпапа. Он является выпускников Севастопольского военного университета.

Указ о назначении Алексея Неижпапа уже подписан. Прежний командующий с должности снят.

«Назначить Неижпапа Алексея Леонидовича командующим Военно-морских сил вооруженных сил Украины», — говорится в указе, датированном 11 июня.

Алексей Нижпапа родился в Севастополе. Он закончил Севастопольский военно-морской институт. Он служил замкоманадира базы ВМСУ «Юг», командовал первой бригадой надоводных кораблей.

О новом командующем ВМСУ известно по скандалу. Во время выборов он проводил агитацию в воинских частях за Петра Порошенко.

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