Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Страны ЕС по рекомендации ЕК начнут постепенно открывать границы с 1 июля

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Страны ЕС по рекомендации ЕК начнут постепенно открывать границы с 1 июля
pexels.com

Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза начинать постепенное открытие внешних границ для граждан других государств с 1 июля. Ограничения на въезд из других стран планируется снимать в зависимости от эпидемиологической обстановки, связанной с распространение коронавирусной инфекции.

В ЕК призвали страны Евросоюза представить общий список государств, из которых будет разрешён въезд с 1 июля.
Ильва Юханссон, еврокомиссар по вопросам внутренних дел, заявила, что международный туризм является ключевым для бизнеса и воссоединения семей и друзей.

По ее словам, «после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри ЕС предлагается чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля». Как предполагается, страны ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах одновременно с открытием внешних границ.


Еврокомиссия уже рекомендовала отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии, где пандемия коронавируса «аналогичная или лучше, чем в ЕС».
Предлагается открыть границы для иностранных студентов, планирующих обучение в странах Евросоюза, а также высококвалифицированных иностранных работников, в том числе из стран, для которых сохраняются ограничения.

ИЧ

Общество

Губернатор Краснодарского края отменил с 12 июня красные пропуска для жителей Кубани

Губернатор Краснодарского края отменил с 12 июня красные пропуска для жителей Кубани

С 12 июня в Краснодарском крае отменяются ограничения на передвижение между муниципалитетами. Как говорят жители Кубани, "отменяются красные пропуска". Въезд в регион ограничен для приезжих из других регионов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью