Страны ЕС по рекомендации ЕК начнут постепенно открывать границы с 1 июля

Аргументы Недели → В мире 13+

11 июня 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

pexels.com

Европейская комиссия рекомендовала странам Евросоюза начинать постепенное открытие внешних границ для граждан других государств с 1 июля. Ограничения на въезд из других стран планируется снимать в зависимости от эпидемиологической обстановки, связанной с распространение коронавирусной инфекции.

В ЕК призвали страны Евросоюза представить общий список государств, из которых будет разрешён въезд с 1 июля.

Ильва Юханссон, еврокомиссар по вопросам внутренних дел, заявила, что международный туризм является ключевым для бизнеса и воссоединения семей и друзей.

По ее словам, «после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри ЕС предлагается чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля». Как предполагается, страны ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах одновременно с открытием внешних границ.



Еврокомиссия уже рекомендовала отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии, где пандемия коронавируса «аналогичная или лучше, чем в ЕС».

Предлагается открыть границы для иностранных студентов, планирующих обучение в странах Евросоюза, а также высококвалифицированных иностранных работников, в том числе из стран, для которых сохраняются ограничения.