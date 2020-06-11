США спешат осваивать полярные регионы планеты с отставанием от России и Китая

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11 июня 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил главные китайские угрозы западным государствам. Одним из самых опасных вызовов являются планы Пекина увеличить присутствие в Арктике.



Президент США Дональд Трамп в начале июня подписал указ о создании ледокольного флота для контроля полярных регионов планеты. Флот планируют создать через девять лет. Он будет базироваться в США и зарубежных государствах. В настоящее время Америка не является лидером по наличию ледокольных кораблей. Государство обладает тремя подобными судами, из которых рабочими остаются только два. Однако и они используются береговой охраной и исследователями. Единственными соперниками в данном вопросе являются Россия и Китай.



Столтенберг добавил, что КНР приближается к Америке по всем направлениям. Китай вкладывает значительные инвестиции в инфраструктуру Европы, всё глубже проникает в полярные регионы. Чтобы противостоять этому, до 2024 года планируется создать новый ледокол.



Лидером по количеству ледоколов является Россия. Корабли достались в наследство от Советского Союза, несколько ледоколов были построены в последние годы.



Американцы осознали отставание в вопросах освоения Арктики относительно недавно. Чтобы догнать соперников, США планируют включить Швецию и Финляндию в состав НАТО.



После событий на Украине в 2014 году координация межгосударственных усилий по мирному освоению Арктики нарушилась.



