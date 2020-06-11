Как на МКС появился токсичный бензол

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11 июня 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Космический корабль. Фото: pixabay.com

Эксперт космической сферы России Иван Моисеев рассказал, откуда в российском сегменте МКЗ в воздухе мог появиться токсичный бензол. Ранее сообщалось, что космонавты использовали специальное оборудование, чтобы определить место загрязнения.

«Бензол - это органическое соединение, он может не сам где-то храниться или использоваться на станции, а стать результатом какой-то органической реакции. Может, какой-то эксперимент ставили с какими-то химикатами, какая-то непредвиденная реакция - вот и источник бензола», - высказался Моисеев относительно случившегося.

Он добавил, что на МКС часто проводятся научные опыты и эксперименты, а потому во время одного из них могла произойти утечка.