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Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила насилие

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Джоан Роулинг призналась, что в 20 лет пережила насилие
Джоан Роулинг. Фото: соцсети

Создательница серии романов о Гарри Поттере писательница Джоан Роулинг призналась, что в юности пережила насилие. Об этом она рассказала в Сети после того, как ее обвинили в трансфобии.

Роулинг заявила, что вспоминала о случившемся большую часть субботы. По ее словам, человек воспользовался ситуацией в том месте, где она оказалась «уязвима». При этом подробности писательница раскрывать не стала.

Ранее на Роулинг обрушились с критикой за то, что она с сарказмом прокомментировала заголовок. «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». «Люди, которые менструируют. Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?» - написала она.

АБ

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