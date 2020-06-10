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Климкин призвал Зеленского не смотреть через «розовые очки» и сказал, что у РФ «Крым можно только отобрать»

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЗГЛЯД

Климкин призвал Зеленского не смотреть через «розовые очки» и сказал, что у РФ «Крым можно только отобрать»
Павел Климкин, фото: twitter.com/pavloklimkin

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Владмира Зеленского не смотреть через «розовые очки» заявляя, что России «станет стыдно» за Крым. Климкин убежден, что Россия добровольно никогда не откажется от Крыма.

Зеленский заявил, что россиянам через несколько лет будет «стыдно» из-за ситуации с Крымом, без передачи которого Украине между двумя народами якобы не будет единения.

Климкин написал комментарий в своем Twitter на украинском языке. Украинский политик считает, что теперь у России
«Крым можно только отобрать». По сути, бывший руководитель МИД Украины советует нынешним властям насильно возвращать Крым под власть Украины.

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