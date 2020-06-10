Ситуация в Сирии: шпионская война, санкции и подкуп населения

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10 июня 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Сирии развернута деятельность диверсионно-шпионских формирований. Дестабилизировать и без того напряженную обстановку, по сведениям СМИ, помогает подкупленное население.

О задержании жителя Пальмиры Мухаммеда Хусейна Сауда сообщили сразу несколько информационных порталов, освещающих события в Сирии. Он рассказал о вербовке представителями британской разведки на базе сил международной коалиции «Ат-Танф», возглавляемой США.

По словам Мухаммеда Хусейна Сауда, он получил указание:

«Иди в Пальмиру, тебе дадут деньги, телефоны и обеспечат всем необходимым. Задание – фотографировать важные объекты сирийской разведки, российской и сирийской армий».

Снимки шпион должен был отправлять через интернет.

О подобных фактах ранее уже сообщали официальные структуры России, Дамаска, а также турецкие СМИ. Сирийское агентство SANA неоднократно заявляло о том, что Соединенные Штаты стали вербовать боевиков ИГ* в ряды шпионов и диверсантов. А турецкая газета Yeni Şafak рассказывала, что после решения президента США Дональда Трампа вывести часть войск Пентагона из Сирии «ответственность за оккупированные территории руководители Пентагона передали подразделениям Центрального разведывательного управления (ЦРУ)». По сведениям газеты, представители ЦРУ допросили «около 2000 членов ИГ*, которых захватили курдские боевики. После чего 140 пленным террористам были выданы фальшивые паспорта и другие необходимые документы». Yeni Şafak также подчеркивала тогда, что, «по имеющейся информации, в этой тайной операции замешаны израильские, французские и британские специальные службы, сотрудники которых также посетили названные лагеря, проведя в них беседы с террористами».

В Вашингтоне не скрывают, что США полностью финансируют боевую деятельность оппозиционно настроенных по отношению к Дамаску «Сирийских демократических сил» (СДС), основу которых составляют курдские отряды самообороны и лояльные США арабские племена. Сирийские и арабские СМИ не раз сообщали о стычках СДС не только с исламскими экстремистами, но и с турецкими силами, а также с войсками Асада и проиранскими формированиями. Конфронтационные отношения складываются у американцев и с российской военной полицией.

Несколько дней назад сирийские и курдские СМИ сообщали об очередной стычке между военнослужащими РФ и США, действующими в провинции Хасаке. При этом в противостоянии участвовали местные жители, которые якобы выступили против российского патрулирования.

«Американские военные специалисты заплатили жителям некоторых населенных пунктов на маршруте российского военного патруля, чтобы они изображали свое недовольство российским военным присутствием перед съемочной группой. Более того, заранее нанятые и обученные люди перед камерой стали рассказывать о том, что не желают видеть русских на своей земле», – сообщило одно из проправительственных изданий.

На политическую ситуацию в Сирии влияют и санкции США. В парламенте страны в минувшее воскресенье был заслушан отчет правительства. По свидетельству СМИ, некоторые депутаты резко раскритиковали кабмин за нерешительные действия по защите социальных интересов граждан. Один из них, Омар Оуси, заявил, что кабинету министров нужно выразить вотум недоверия. В свою очередь, депутат Нура аш-Шагри отметила, что премьер-министр «так и не представил парламенту конкретного плана по преодолению тяжелого экономического кризиса».