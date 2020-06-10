На Львовском авиаремонтном заводе украден МиГ-29

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10 июня 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

фото: соцсети

Украинский оборонно-промышленный комплекс вновь потряс скандал, связанный с масштабными хищениями. С территории Львовского государственного авиационного ремонтного завода (ЛГАРЗ), входящего в состав государственной корпорации «Укроборонпром» был похищен МиГ-29. Следственная группа Государственного бюро расследований Украины выяснила, что это не единичный случай, ранее на этом предприятии уже были аналогичные случаи.



Хищение фронтового истребителя МиГ-29 с территории ЛГАРЗ, обнаруженное недавно, далеко не единичный случай. О ходе расследования данного инцидента сообщает украинский журнал Defense Express. По сведениям, полученным изданием, ВВС Украины передали заводу истребитель для ремонта и переделки его в учебную версию МиГ-29МУ1. Самолет МиГ-29 с бортовым номером 26 приземлился на аэродроме Львовского завода 18 февраля 2020 года. А уже 27 февраля (спустя 8 дней) он уже был разукомплектован. Снятые с истребителя детали, блоки и агрегаты пропали. Как выяснилось, та же участь постигла и некоторые другие самолеты МиГ-29, направленные на ЛГАРЗ для планового технического обслуживания, ремонта или модернизации.

Следствие по данному делу ведет Львовское территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР). На время процессуальных действий правоохранительных органов работа на заводе остановлена, а все имущество предприятия описывается и подвергается учету. Как выяснилось, под арестом оказалась собственность, принадлежащая не только украинским Вооруженным силам, но и ВВС соседней Польши. Одна из польских компаний (исполняющая государственный заказ на ремонт боевой авиации ВВС Польши) направила самолеты на Львовский завод.

Как долго будет идти следствие - неизвестно. Польская боевая авиация на весь этот период останется без своих боеспособных МиГов, - иронизирует журнал Defense Express.

История польских МиГов такова. В конце 2003 года Германия продала 22 самолета МиГ-29 польскому Министерству обороны за символическую цену. Варшава уплатила один евро за каждый самолет, но на дальнейшую эксплуатацию этих истребителей было уже потрачено 43 млн. Евро (сообщает Defense Express). Ремонтные работы проводились в соседней Украине и конкретно на Львовском заводе, поскольку именно он специализируется на техническом обслуживании, ремонте и модернизации самолетов МиГ-29. Главную прибыль данного предприятия обеспечивают именно заказы польских ВВС, поскольку украинская боевая авиация отнюдь не многочисленна, да и финансирование ВСУ оставляет желать лучшего.

Ожидается разрастание скандала до международного уровня, поскольку на ближайшее время запланирована военная приемка представителями Министерства национальной обороны Польши отремонтированных самолетов. Поэтому следственная группа ГБР подвергается сильному давлению со стороны руководства завода и «Укроборонпрома».