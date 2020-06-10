Эксперт пришел к выводу, что большинство чернокожих в США убивает не полиция, а сами афроамериканцы

Экономист Андрей Илларионов в своем блоге затронул тему убийств чернокожих в США и привел интересные статистические данные.
Эксперт отметил, что на 100 тысяч преступлений насильственного характера число погибших чернокожих, арестованных в 2018 году в США, было примерно вдвое ниже, чем число погибших в аналогичных обстоятельствах арестованных среди белых, испаноязычных и азиатов.
«Таким образом, если по отношению к чернокожим жителям США со стороны американской полиции и наблюдается политика «институционального расизма», то это, очевидно, политика «институционального расизма наоборот». Иными словами, преступники-афроамериканцы, совершающие преступления насильственного характера, являются наиболее привилегированной расовой группой, к представителям которой полицейское насилие применяется в наименьшей мере. Кроме того, в течение 2015-2020 гг. по отношению именно к этой группе преступников происходит значительное и последовательное ослабление применения полицейского насилия – более последовательное, чем по отношению к любой другой крупной расовой или этнической группе», - заключает Илларионов.
Все погибшие и погибшие от рук полицейских по расовым/этническим группам, 2018 год
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|
Все
|
Белые
|
Испаноязычные
|
Черные
|
Азиаты, индейцы, аляскинцы, гавайцы
|
Все погибшие
|
6570
|
2088
|
923
|
3177
|
207
|
Погибшие от рук полиции
|
992
|
451
|
165
|
229
|
40
|
Удельный вес погибших от рук полиции в общем числе всех погибших, %
|
15.1
|
21.6
|
17.9
|
7.2
|
19.3
«Поскольку на американскую полицию приходится лишь чуть более 7% от общего числа погибших афроамериканцев, то, естественно, встает вопрос о том, кто является причиной гибели их большей части, почти 93%?», - замечает эксперт.
Андрей Илларионов подчеркивает, что удельный вес чернокожих в общем числе погибших (48,4%) существенно превышает их удельный вес в общей численности населения США (12,7%), отметив, что риск погибнуть насильственной смертью у афроамериканца в 3,8 раза выше, чем в среднем по США.
Основываясь на статистике ФБР эксперт приходит к двум основным выводам:
Число убийц на 1 млн жителей своей расовой/этнической группы среди афроамериканцев (78,8) выше, чем:
- в среднем по стране – в 3,8 раза (20,6);
- среди испаноязычных – в 5,2 раза (15,3);
- среди белых – в 7,4 раза (10,6);
- среди азиатов – в 8,1 раза (9,8).
Второй тезис заключается в том, что насилие, сопровождаемое убийствами, направлено преимущественно на представителей своей расовой/этнической группы. Поэтому число жертв убийств на 1 млн жителей среди афроамериканцев намного выше, чем у белых, испаноязычных, азиатов.
«Почти 82% убийств, совершенных чернокожими убийцами, осуществлены против представителей именно своей расовой группы», - подчеркивает Андрей Илларионов, добавив:
«За время действия печально известных судов Линча линчеванию подверглись, по одним данным, 3446 афроамериканцев (в период с 1882 по 1968 год), по другим данным, 4084 чернокожих жителя США (с 1877 по 1950 год). (Последний случай суда Линча произошел в 1981 году). Однако только в 2018 году 2600 афроамериканцев были убиты афроамериканцами. Иными словами, сегодня менее чем за два года чернокожие преступники убивают больше чернокожих граждан США, чем белые расисты из Ку-Клукс-Клана убили афроамериканцев примерно за столетие своей деятельности».
Эксперт заключает:
«Прекращение (уменьшение) финансирования полиции (и даже ее роспуск, как этого требует только что принятая резолюция городского совета Миннеаполиса) означает резкое ослабление полиции – главного инструмента, отчасти сдерживающего (хотя, как мы видели, и неэффективно) массовое насилие чернокожих преступников против своих преимущественно (пока) чернокожих жертв. А также насилие всех преступников независимо от их цвета кожи против всех их жертв независимо от их цвета кожи».