Эксперт пришел к выводу, что большинство чернокожих в США убивает не полиция, а сами афроамериканцы

Экономист Андрей Илларионов в своем блоге затронул тему убийств чернокожих в США и привел интересные статистические данные.

Эксперт отметил, что на 100 тысяч преступлений насильственного характера число погибших чернокожих, арестованных в 2018 году в США, было примерно вдвое ниже, чем число погибших в аналогичных обстоятельствах арестованных среди белых, испаноязычных и азиатов.

«Таким образом, если по отношению к чернокожим жителям США со стороны американской полиции и наблюдается политика «институционального расизма», то это, очевидно, политика «институционального расизма наоборот». Иными словами, преступники-афроамериканцы, совершающие преступления насильственного характера, являются наиболее привилегированной расовой группой, к представителям которой полицейское насилие применяется в наименьшей мере. Кроме того, в течение 2015-2020 гг. по отношению именно к этой группе преступников происходит значительное и последовательное ослабление применения полицейского насилия – более последовательное, чем по отношению к любой другой крупной расовой или этнической группе», - заключает Илларионов.

Все погибшие и погибшие от рук полицейских по расовым/этническим группам, 2018 год

Все Белые Испаноязычные Черные Азиаты, индейцы, аляскинцы, гавайцы Все погибшие 6570 2088 923 3177 207 Погибшие от рук полиции 992 451 165 229 40 Удельный вес погибших от рук полиции в общем числе всех погибших, % 15.1 21.6 17.9 7.2 19.3

«Поскольку на американскую полицию приходится лишь чуть более 7% от общего числа погибших афроамериканцев, то, естественно, встает вопрос о том, кто является причиной гибели их большей части, почти 93%?», - замечает эксперт.

Андрей Илларионов подчеркивает, что удельный вес чернокожих в общем числе погибших (48,4%) существенно превышает их удельный вес в общей численности населения США (12,7%), отметив, что риск погибнуть насильственной смертью у афроамериканца в 3,8 раза выше, чем в среднем по США.

Основываясь на статистике ФБР эксперт приходит к двум основным выводам:

Число убийц на 1 млн жителей своей расовой/этнической группы среди афроамериканцев (78,8) выше, чем:

- в среднем по стране – в 3,8 раза (20,6);

- среди испаноязычных – в 5,2 раза (15,3);

- среди белых – в 7,4 раза (10,6);

- среди азиатов – в 8,1 раза (9,8).

Второй тезис заключается в том, что насилие, сопровождаемое убийствами, направлено преимущественно на представителей своей расовой/этнической группы. Поэтому число жертв убийств на 1 млн жителей среди афроамериканцев намного выше, чем у белых, испаноязычных, азиатов.

«Почти 82% убийств, совершенных чернокожими убийцами, осуществлены против представителей именно своей расовой группы», - подчеркивает Андрей Илларионов, добавив:

«За время действия печально известных судов Линча линчеванию подверглись, по одним данным, 3446 афроамериканцев (в период с 1882 по 1968 год), по другим данным, 4084 чернокожих жителя США (с 1877 по 1950 год). (Последний случай суда Линча произошел в 1981 году). Однако только в 2018 году 2600 афроамериканцев были убиты афроамериканцами. Иными словами, сегодня менее чем за два года чернокожие преступники убивают больше чернокожих граждан США, чем белые расисты из Ку-Клукс-Клана убили афроамериканцев примерно за столетие своей деятельности».

Эксперт заключает:

«Прекращение (уменьшение) финансирования полиции (и даже ее роспуск, как этого требует только что принятая резолюция городского совета Миннеаполиса) означает резкое ослабление полиции – главного инструмента, отчасти сдерживающего (хотя, как мы видели, и неэффективно) массовое насилие чернокожих преступников против своих преимущественно (пока) чернокожих жертв. А также насилие всех преступников независимо от их цвета кожи против всех их жертв независимо от их цвета кожи».