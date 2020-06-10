За беспорядками в американских городах стоят спецслужбы США

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10 июня 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда привела к массовым беспорядкам в 140 городах Америки. Волнениями охвачено более 40 штатов. Кто организует эти бунты? Против кого они направлены?



На днях генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране. Однако о каких именно странах идёт речь, он не уточнил. По его словам, экстремистские группы и участники с разными политическими убеждениями также были причастны к подстрекательству и насилию во время протестов.



На самом деле раскачивают тонущую американскую лодку прежде всего местные политики и силовики. Перед президентскими выборами они организовали заговор против Трампа.



Трамп не зря затеял чистку своих спецслужб. В Федеральном бюро расследований (ФБР) по поручению президента этим непосредственно занимался генеральный инспектор ФБР Майкл Горовиц. Он там наломал немало дров, без пенсии уволил многих сотрудников.



На дискредитацию Трампа были направлены печально знаменитый доклад всех спецслужб США о вмешательстве России в американские выборы и невиданное по масштабам расследование специального прокурора Роберта Мюллера. По некоторым оценкам, расходы на него уже давно превысили 30 млн долларов. Но все эти расследования закончились ничем. И тогда спецслужбы США решили пойти другим путём – спровоцировать бунты и массовые волнения.



Дональд Трамп покусился на основу тайной власти – деньги. Он позволил себе несколько урезать бюджет спецслужб. Такое жлобство в мире шпионажа не прощают.



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