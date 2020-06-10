В США выявили более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

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10 июня 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

лаборатория, Waltraud Grubitzsch/ZB

За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов Америки было зафиксировано более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в среду университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие 24 часа в США выявили 11 802 случая инфицирования, накануне данный показатель составил 17 250.

За сутки жертвами коронавируса нового типа в стране стали 683 человека, а накануне поступила информация о 482 скончавшихся.

В общей сложности на территории Соединенных Штатов зарегистрировали более 1,9 миллиона случаев заражения COVID-19 и свыше 112 тысяч летальных исходов. Выздоровели более 524 тысяч пациентов.