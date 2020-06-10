Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов и голодом из-за пандемии коронавируса, сообщил генсекретарь ООН

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июня 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса и многим странам угрожает не просто проблема с поставками продовольствия, а настоящий голод.

«Становится очевидным, что, если не будут предприняты немедленные действия, может разразиться глобальная продовольственная чрезвычайная ситуация, которая может иметь долгосрочные последствия для сотен миллионов детей и взрослых», - такой неутешительный прогноз сделал глава ООН.

По его словам, уже сейчас 820 млн человек не имеют достаточно еды и эти цифры, без сомнения, будут расти. «Наши системы поставок продуктов страдают и пандемия COVID-19 ухудшает положение вещей», — сказал Антониу Гутерриш.

Организация рекомендует странам признать систему питания населения как важнейшую и обеспечить защиту тех работников, которые работают в этом секторе. Также властям рекомендуется усилить поддержку производства продуктов, транспорта и местных рынков, чтобы обеспечить бесперебойные поставки еды.