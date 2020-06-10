С 2030 года в китайской провинции Хайнань перестанут продавать автомобили на сгораемом топливе

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10 июня 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Argus media

выхлопные трубы, pixabay.com

Китайская провинции Хайнань станет первым регионом Китая, который перестанет продавать автомобили на сгораемом топливе. Предполагается, что на острове останутся исключительно электромобили.

Предполагается, что в провинции Хайнань не будут продавать машины на сгораемом топливе уже с 2030 года. Ранее информация о подобных планах появлялась в СМИ, однако не была официально подтверждена. На этой неделе об этом, однако, заявили в государственном совете.

С 2017 года в Китае обсуждают общий график отказа от автомобилей, работающих на топливе, чтобы сократить количество вредных выхлопов и улучшить качество воздуха в стране.

