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С 2030 года в китайской провинции Хайнань перестанут продавать автомобили на сгораемом топливе

, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Argus media

С 2030 года в китайской провинции Хайнань перестанут продавать автомобили на сгораемом топливе
выхлопные трубы, pixabay.com

Китайская провинции Хайнань станет первым регионом Китая, который перестанет продавать автомобили на сгораемом топливе. Предполагается, что на острове останутся исключительно электромобили.

Предполагается, что в провинции Хайнань не будут продавать машины на сгораемом топливе уже с 2030 года. Ранее информация о подобных планах появлялась в СМИ, однако не была официально подтверждена. На этой неделе об этом, однако, заявили в государственном совете.

С 2017 года в Китае обсуждают общий график отказа от автомобилей, работающих на топливе, чтобы сократить количество вредных выхлопов и улучшить качество воздуха в стране.

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