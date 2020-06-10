На интернет-картах замечен автомобиль украинских контрабандистов?

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10 июня 2020, 02:23 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот онлайн-карты, на котором заметен автомобиль возможных контрабандистов

На интернет-картах попался подозрительный автомобиль. Он мчится от российской границы вглубь Украины. Предположительно это контрабандисты.

Подозрительный автомобиль попал в объектив спутника в окрестностях Золочевского района. Это в Харьковской области. Судя по направлению, он мчится от границы с Россией, и уже успел отъехать на 105 метров.

На интернет-карте можно заметить белый грузовичок-фургон. Он мчится по полю. Официальный пункт пропуска, обозначенный на схеме как Т-21-03 находится от него в двух километрах по прямой.

Пограничники подобным транспортом для обеспечения охраны границ, вроде как, не пользуются. Для каких целей фермер мог загнать грузовичок в поле представить сложно.

Судя по шлейфу пыли, который тоже попал в кадр, автомобиль едет по дороге достаточно быстро. Это значит, водитель не бережет подвеску. А подобное поведение кажется неразумным.