Тридцать три несчастья для Британской короны. Массовые беспорядки охватили Великобританию

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10 июня 2020, 00:28 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что Европа только-только начала снимать ограничения на фоне пандемии коронавируса, события в США вызвали настоящую эпидемию демонстраций.

Тысячи людей сразу же принялись массово нарушать необходимые карантинные меры. Даже в Великобритании начались масштабные акции протеста, впоследствии переросшие в беспорядки и уличные бои. После убийства Джорджа Флойда в США проблема расизма стала настолько быстро распространяться по общественным сетям, что почти все люди на планете позабыли про «уханьскую пробирку». Уже в Британии заговорили о несправедливости по отношению к темнокожему населению планеты. Сразу стали вспоминаться давние вопросы рабства и всевозможное насилие, царившее сотни лет назад. Некоторые воспользовались случаем и стали выдвигать совершенно неадекватные требования в сторону правительства.

Эти выходные для Лондона стали настоящим бедствием. Несколько дней обернулись массовыми беспорядками и ожесточёнными столкновениями с полицией. Возникли хулиганские группировки, которые сразу же занялись разбоем и грабежами. В воскресенье в результате уличных столкновений полицией были задержаны 36 человек. Премьер-министр Борис Джонсон считает подобные демонстрации недопустимыми. Он заявил, что все зачинщики беспорядков будут найдены и арестованы. Ведь все акции протеста должны проходить мирно и адекватно. Ни в коем случае не должно допускаться насилие между обеими сторонами. Тем более, что речь идёт не о деспотичных странах, где правят абсолютистские диктаторы, а о вполне демократических государствах, в которых принято строго соблюдать законы и проявлять уважение к каждому человеку.