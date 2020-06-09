Латвийская партия «Согласие»: полный бред величия

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2020, 21:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийская партия «Согласие», фото: соцсети

Сейм Латвии в окончательном чтении поддержал перенос внеочередных выборов в Рижскую думу на 29 августа. Известный факт. Пока латвийские партии, которые выдвинули своих кандидатов несколько пассивны. В ЧС особо не разгуляешься! Сегодня, 9 июня, последний день «мучительной ситуации». Завтра, ура, на свободу и, конечно, с чистой совестью. Вот только… у всех ли латвийских партий эта совесть чиста?

Нет секрета, что «каждый кулик свое болото хвалит»… Особенно тогда, когда речь идет о выборах. Но должна же быть и совесть какая-то! Народ же, простите, не «стадо». В период ЧС, когда безработица и безденежье у латвийцев зашкаливают, «русскоязычная» партия «Согласие» ( во главе с экс-мэром Нилом Ушаковым) просто использует людей в «темную»! Как? Идет обычная подтасовка фактов и умолчание реалий.

На фоне всех «красот» и последствий коронавируса партия «Согласие» успела выступить и «назначит» себя главной в списке популярности. Со страниц латвийских газет, которые «принадлежат» партии «Согласие», рекой льется информация, что рейтинг их (за период коронавируса) просто зашкаливает! По результатам опроса, разумеется населения Риги, проведенное «фирмой» SKDS, ясно, что в конце мая 22, 4 % - за партию «Согласие». Затейники какие! Вот только для латвийцев не совсем ясна, а как этот «подсчет» происходил в мае? ЧС, однако. По телефону? Но большинство рижан и слыхом не слыхивали о «таких опросах»… Фальсификация? Ложь? Дурь?

Комментарии латвийского политолога, экс-переводчика экс-президента Латвии Яниса Григалиса.

«Вы разве не слышали, что «сам себя не похвалишь – никто не похвалит. Эта информация вышла где? В информационном пространстве, которое «поет под дудку» партии «Согласие»? Я не видел в уважающих себя изданиях такой информации. Не видел! Что касается «фирмы SKDS» то тут я солидарен со своими коллегами-политологами, которые неоднократно обсуждали не особую чистоплотность данной организации. Все просто: кто заплатил, то того и танцуем. О каких соцопросах идет речь в период коронавируса? Где голова-то?! Ничего нового ожидать от г-на Ушакова и его «команды» не приходится. Видимо, все остальные партии в «хвосте»? Я даже не хочу обсуждать этот бред величия! Да и рижане прекрасно видят, что эта партия – мастер трепа! Мое мнение такое: борьба за место мэра и вице-мэра будет серьезная. Я не думаю, что, например, «Русский Союз Латвии» сможет тягаться, простите, с другими партиями. Уж простите. Из партий, которые «исповедуют» и русскоязычных избирателей и латышей, шансы есть только у одних – «Честь служить Риге». Поверьте, так и будет! В августе мы увидим Рижскую думу практически в том же составе, который был в канун нового года. Увидите…»