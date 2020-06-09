Президент Сербии заявил, что его противники боятся выборов, а не пандемии

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9 июня 2020, 21:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: kremlin.ru

Сербский президент Александр Вучич заявил, что его политические оппоненты, которые выступают против выборов из-за коронавируса, на самом деле боятся самих выборов.

Вучич отметил, что если эпидемиологическая обстановка позволит, то в ближайшее время состоится предвыборный митинг, на котором он представит программу своей Сербской прогрессивной партии и озвучит выборный список.

Сербский лидер также напомнил, что оппозиции, которая якобы боится коронавируса, ничто не помешало нарушить карантин и собраться в центре Белграда с требованием отменить комендантский час.

«Теперь вам что-то кажется нелогичным. Но тогда вам ничего не мешало», – заявил Вучич.

Ранее президент Сербии подтвердил, что приедет на парад Победы в Москву 24 июня.