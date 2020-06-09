Расовая проблема задела чувствительный нерв Бельгии и перешла в погромы

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

В Брюсселе 7 июня прошла демонстрация под лозунгом "Жизни чёрных имеют значение". Население страны получило повод пересмотреть общечеловеческие ценности.



Государство выходит из страшной эпидемии, которая унесла почти 10 тысяч жизней. Ещё не снят масочный режим в общественных местах. Проблема полицейского насилия с расовым оттенком в США затронула психику и бельгийского населения.



В демонстрации участвовало порядка 10 тысяч человек, она проходила в центре столицы. В конце акции несколько десятков людей напали на стоявшую в стороне полицию. Погромщики поджигали мусорные баки, грабили торговцев.



Разгневанных людей пытались уговорить представители политических партий парламента, а также мэр города. Полиция была вынуждена провести задержания. Арестовано более 200 человек. Чудом удалось избежать жертв и увечий.



Протест, прошедший в Бельгии под расовым лозунгом, не носил характер заговора. Это было выражение населением своей позиции. Такие протесты могут стать серьёзным толчком к решению мировой проблемы расовой дискриминации.



Министр по делам независимых предпринимателей Дени Дюкарм считает, что полиция обязана контролировать проведение демонстрации. Тогда не произошло бы разграбления магазинов и торговцев.



