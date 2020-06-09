В Сирии опять стрельба ​ и бомбардировки​

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9 июня 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский ]

Александр Шарковский

В Идлибской зоне деэскалации боевики вооруженной оппозиции активизировали боевые действия. Ударная авиация ВКС РФ и ВВС Сирии нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по формированиям исламистов в северной части провинции Хама и на юге провинции Идлиб. На северо-востоке Сирии произошло очередное столкновение российских и американских военных.

Отряды исламистской группировки Уррас Аль-Дин (террористическая организация, запрещена в РФ) и другие формирования джихадистов неоднократно атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Танджара, в северо-западной части провинции Хама. В данной местности фронт пересекает равнину Гааб и блокирует Идлибскую зону деэскалации по южной линии общего периметра.

По информации, полученной местными СМИ от командования САА, - сирийские правительственные войска, встретили противника плотным артиллерийским и стрелковым огнем. Исламистские отряды несколько раз поднимались в атаку, но вынуждены были отойти на исходный рубеж из-за тяжелых потерь. Как минимум 20 бездыханных тел оставили джихадисты на поле боя.

В ответ на активные действия противника были подняты в воздух ударные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии. Объединенная авиационная группа обрушила смертоносный огонь на головы боевиков, чьи позиции и пункты размещения находятся вдоль всей южной линии отделяющей Идлибскую зону деэскалации (северо-западные земли провинции Хама и южные районы провинции Идлиб). В результате серьезные потери понесли вооруженные формирования «Уррас Аль-Дин», «Туркестанской исламской партии» и «Хайат ТахрирАш-Шам» (все три организации признаны террористическими и запрещены в РФ). Кроме того, российская авиация провела разведывательные полеты вдоль сирийско-турецкой границы над северной частью провинции Идлиб. Российское военное командование в Сирии заверяет, что турецкая сторона была заблаговременно предупреждена о предстоящих вылетах боевой авиации ВКС РФ.

В сети появилось видео, свидетельствующее об агрессивных действиях американских военных против россиян в приграничной зоне на северо-востоке Сирии. Во время передвижения по одной из дорог региона мобильный патруль российской Военной полиции встретился с колонной броневиков войск США. Американцы вели себя вызывающе, шли на таран. Столкновения боевых машин удалось избежать только благодаря мастерству российских механиков водителей.