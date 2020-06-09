Туркменистан строит новую столицу для сына президента

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9 июня 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заинтересован в привлечении зарубежных инвестиций взамен на поставки нефти и газа. Экономический кризис сократил государственные резервы, в стране наблюдается нехватка продовольствия.



В такой тяжёлый для страны период Бердымухамедов планирует начать строительство близ Ашхабада новой столицы. Она возводится для сына Сердара, - считают в народе. Его рассматривают как единственного претендента на пост главы государства. Вопрос строительства курирует руководитель нефтегазового сектора вице-премьер Мыратгелди Мередов.



Единственное государство, которое заинтересовано в инвестировании денежных средств в Туркменистан, это Китай. Проблема отсутствия инвестиций из других государств в нефтегазовый сектор страны заключается в длительности реализации проектов. Помимо этого для иностранцев открыты только шельфовые месторождения, где нет инфраструктуры. Ценовая политика на энергоресурсы не отстроена, что дополнительно отталкивает инвесторов от сотрудничества.



Серьёзной проблемой для туркменских властей является увеличивающаяся бедность людей. Малый и средний бизнес из-за пандемии терпят колоссальные убытки. Кризисное положение усугубило нашествие саранчи на сельскохозяйственные угодья. Сокращение производства продуктов питания и спад торговли могут вызвать голод к концу года.



