В США за сутки зарегистрировали 17,2 тысячи случаев заражения COVID-19

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9 июня 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

пробирки, Waltraud Grubitzsch/ZB

За сутки на территории Соединенных Штатов Америки зарегистрировали 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в университете Джонса Хопкинса.

В США врачи выявили 17 250 новых случаев заболевания COVID-19, а также 482 летальных исхода. Накануне в стране зафиксировали 22 тысячи зараженных и более 700 скончавшихся.

С начала пандемии в Соединенных Штатах заболели коронавирусом нового типа 1 961 185 человек, жертвами COVID-19 стали более 111 тысяч пациентов.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире составило к настоящему моменту 7 138 885 человек. Скончались 406 тысяч пациентов. Выздоровели более 3,3 миллиона людей.